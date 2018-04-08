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«Можно было и прикрыться»: Эвелину Бледанс осудили за откровенное фото
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«Можно было и прикрыться»: Эвелину Бледанс осудили за откровенное фото 

Passion.ru 21 минуту назад
Фото: Passion.ru
Несколько дней назад Эвелине Бледанс исполнилось 49 лет, однако, глядя на стройную фигуру актрисы, в это сложно поверить. В Instagram знаменитости, запомнившейся по роли сексуальной медсестры в «Маски-шоу», откровенные фото не редкость. Например, несколько часов назад Бледанс поделилась фотографией, сделанной после спектакля в Шымкенте. Поклонники обратили внимание на аппетитную грудь актрисы, которую не скрывало боди телесного цвета.
Подписчики посоветовали Эвелине Бледанс внимательнее относиться к снимкам, которые она публикует в социальных сетях: «На фото можно было бы и прикрыться — необязательно соски всей стране демонстрировать», «Есть нормы приличия. А выставлять грудь и соски на показ, это не случайность. Надо другим привлекать».
Напомним, в минувшем году стало известно, что Эвелина Бледанс и Александр Семин развелись. В одном из многочисленных интервью актриса откровенно рассказала о том, что ради сохранения отношений с супругом она легла под нож пластического хирурга.
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