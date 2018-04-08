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Чайка: МВД Великобритании знало об угрозе жизни Литвиненко, но не предприняло никаких мер
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Чайка: МВД Великобритании знало об угрозе жизни Литвиненко, но не предприняло никаких мер 

ТАСС 21 минуту назад
МАГАДАН, 8 апреля. /ТАСС/. МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти бывшего сотрудника ФСБ РФ, подданного Великобритании Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году знало об угрозе его жизни, но не предприняло никаких мер, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка в воскресенье в эфире программы «Итоги недели» на НТВ.
"Мы доказали, что в МВД Великобритании еще за несколько месяцев до смерти Литвиненко знали об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, но никаких мер для их защиты принято не было", — сказал он.
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