Чайка: МВД Великобритании знало об угрозе жизни Литвиненко, но не предприняло никаких мер 

МАГАДАН, 8 апреля. /ТАСС/. МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти бывшего сотрудника ФСБ РФ, подданного Великобритании Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году знало об угрозе его жизни, но не предприняло никаких мер, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка в воскресенье в эфире программы «Итоги недели» на НТВ.
"Мы доказали, что в МВД Великобритании еще за несколько месяцев до смерти Литвиненко знали об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, но никаких мер для их защиты принято не было", — сказал он.