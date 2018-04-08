Чайка: МВД Великобритании знало об угрозе жизни Литвиненко, но не предприняло никаких мер

"Мы доказали, что в МВД Великобритании еще за несколько месяцев до смерти Литвиненко знали об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, но никаких мер для их защиты принято не было", — сказал он.