Более 4,3 млн человек приняли участие в пасхальных мероприятиях в России

МОСКВА , 8 апреля. / ТАСС /. Свыше 11,5 тыс. пасхальных богослужений состоялось в России , всего в них приняли участие более 4,3 млн человек. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, для обеспечения правопорядка задействовано более 56 тыс. сотрудников полиции.

"В ночь с 7 на 8 апреля более чем в 7,4 тыс. населенных пунктах Российской Федерации состоялось свыше 11,5 тыс. богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, в которых приняли участие более 4,3 млн человек", — сказала она.