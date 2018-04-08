Ещё
Более 4,3 млн человек приняли участие в пасхальных мероприятиях в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 4,3 млн человек приняли участие в пасхальных мероприятиях в России 

ТАСС 21 минуту назад
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Свыше 11,5 тыс. пасхальных богослужений состоялось в России, всего в них приняли участие более 4,3 млн человек. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, для обеспечения правопорядка задействовано более 56 тыс. сотрудников полиции.
"В ночь с 7 на 8 апреля более чем в 7,4 тыс. населенных пунктах Российской Федерации состоялось свыше 11,5 тыс. богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, в которых приняли участие более 4,3 млн человек", — сказала она.
По ее словам, в обеспечении правопорядка было задействовано более 56 тыс. сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу во взаимодействии с Росгвардией, а также работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований и казаками.
ТАСС: последние новости
Крестный ход прошел по набережной Сены МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким Активисты в Польше отремонтировали кладбище советских солдат на юге страны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны России выступило с заявлением392
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей652
Сын Яковлевой попал в психушку157
В Москве загорелся многоэтажный дом16
Выживший после операции подросток заговорил на чужом языке48
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение