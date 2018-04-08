Более 4,3 миллиона человек приняли участие в пасхальных празднествах в России

Ирина Волк. Свыше 4,3 миллиона человек более чем в 7,4 тысячи населенных пунктов приняли участие в пасхальных мероприятиях, сообщила «Интерфаксу» в воскресенье официальный представитель МВД России «В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года более чем в 7,4 тысячи населенных пунктов РФ состоялось свыше 11,5 тысячи богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, в которых приняли участие более 4,3 миллиона человек», — сказала она. По ее словам, правопорядок во время праздничных мероприятий обеспечивали 56 тысяч сотрудников МВД во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии, работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований, казаками.