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Более 4,3 миллиона человек приняли участие в пасхальных празднествах в России
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Более 4,3 миллиона человек приняли участие в пасхальных празднествах в России 

BFM.RU 1 час назад
Фото: dp.ru
Свыше 4,3 миллиона человек более чем в 7,4 тысячи населенных пунктов приняли участие в пасхальных мероприятиях, сообщила «Интерфаксу» в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года более чем в 7,4 тысячи населенных пунктов РФ состоялось свыше 11,5 тысячи богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, в которых приняли участие более 4,3 миллиона человек», — сказала она.
По ее словам, правопорядок во время праздничных мероприятий обеспечивали 56 тысяч сотрудников МВД во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии, работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований, казаками.
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