Москва ответила на требования ООН о депортации северокорейских рабочих

Требования ООН о немедленной депортации из России северокорейских рабочих являются неприемлемыми, заявил МИД в связи с официальным визитом в Москву министра иностранных дел КНДР Ли Ен Хо.

«В ходе согласования резолюции 2397 Совета Безопасности ООН российская сторона четко обозначила неприемлемость требования о немедленной депортации северокорейских трудовых мигрантов», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства сказано, что северокорейские рабочие с оформленными до 11 сентября 2017 года трудовыми договорами могут находиться в стране еще в течение двух лет, и будут покидать Россию по мере завершения своих контрактных обязательств.

В начале февраля сообщалось, что срок пребывания в России рабочих из Северной Кореи сократили до года в соответствии с санкциями СБ ООН.