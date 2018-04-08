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Москва ответила на требования ООН о депортации северокорейских рабочих
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Москва ответила на требования ООН о депортации северокорейских рабочих 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Требования ООН о немедленной депортации из России северокорейских рабочих являются неприемлемыми, заявил МИД в связи с официальным визитом в Москву министра иностранных дел КНДР Ли Ен Хо.
«В ходе согласования резолюции 2397 Совета Безопасности ООН российская сторона четко обозначила неприемлемость требования о немедленной депортации северокорейских трудовых мигрантов», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства сказано, что северокорейские рабочие с оформленными до 11 сентября 2017 года трудовыми договорами могут находиться в стране еще в течение двух лет, и будут покидать Россию по мере завершения своих контрактных обязательств.
В начале февраля сообщалось, что срок пребывания в России рабочих из Северной Кореи сократили до года в соответствии с санкциями СБ ООН.
МИД России уже заявлял, что Москва не будет высылать граждан КНДР, как этого требуют США в соответствии со своими новыми односторонними санкциями. Перед этим США заявляли, что Россия якобы выполняет не все санкции, введенные в отношении Северной Кореи.
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