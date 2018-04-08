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Сахалинские рыбаки утопили снегоход во время экстренной эвакуации на сушу. Видео
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Сахалинские рыбаки утопили снегоход во время экстренной эвакуации на сушу. Видео 

Вести.Ru 25 минут назад
Фото: Вести.Ru
Любители зимней рыбалки были вынуждены спешно отправиться на сушу, чтобы их не унесло в открытое море — очевидцы запечатлели некоторые подробности инцидента, произошедшего 8 апреля в заливе Мордвинова на Сахалине.
Люди, собравшиеся на льду, заметили, что на поверхности появилась трещина. Она постепенно увеличивались, и рыбаки решили эвакуироваться.
Часть собравшихся прибыла на рыбалку на снегоходах, поэтому им пришлось перепрыгивать через препятствие, предварительно набрав скорость побольше.
Один из рыбаков не сумел этого сделать, врезался в кромку льда и перелетел через руль, а его «железный» конь провалился в воду и застрял в трещине.
К счастью для владельца, очевидцы успели подхватить снегоход и вытащили его, не дав пойти ко дну.
Как сообщают местные СМИ, региональное управление МЧС РФ буквально накануне произошедшего выпустило предупреждение об опасности выхода на лед «в связи с разрушением припая, который ломается под действием отжимного ветра и волнения моря», однако многие его попросту проигнорировали.
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