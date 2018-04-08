Как русский казак Иоанн Русский стал самым почитаемым святым в Греции

Пленный казак проявил невероятную стойкость и получил за это невероятный почет и христиан, и мусульман.

Как началась история Иоанна Русского?

Иоанн родился около 1690 года в Русском царстве на территории Войска Запорожского. Эти земли на тот момент были автономией, казаки обладали значительными преимуществами среди остального населения. В 1710 году начинается Русско-турецкая война и Иоанна рекрутируют в армию Петра I. Считается, что Иоанн Русский попал в плен к туркам во время Прутского похода, когда армия, возглавляемая графом Шереметьевым, попала в безвыходное положение у побережья Черного моря. Россия проигрывает войну Турции : не все пленные возвращаются назад, часть из них остается на территории Османской империи и становится рабами.

Как он жил в плену

Иоанна и других пленных солдат продают в рабство в Константинополе, их отправляют в селение Ургюп (греческий вариант — Прокопи), находящееся в Малой Азии. Русских невольников в Угрюпе пытаются обратить в ислам, предлагая им равные условия жизни с мусульманами. Тех же, кто не идет на это, подвергают пыткам. Многие отрекались от христианства, однако Иоанн выдержал все испытания.

Однако пыткам его подвергают и дальше, Иоанну достается самая тяжелая и грязная работа. Несмотря на это, он не предает свою веру в Христа, кроме того, выполняет всю работу с усердием. Со временем его окружение меняет к нему отношение и хозяин даже предлагает ему свободу. Его твердость и преданность традициям восхищают людей.

27 мая 1730 года Иоанн Русский скончался в турецком плену, оставаясь невольником.

Почитание Иоанна Русского в наши дни В интервью порталу «Правмир» настоятель храма Иоанна Русского на греческом острове Эвбея протопресвитер Иоанн Вернезос рассказал о том, что греки почитают святого, прежде всего, за выбор исповеднического пути. По его словам, хозяином солдат, проданных в рабство, был турецкий военачальник. Когда пленных доставили в Ургюп, он предложил Иоанну принять либо ислам, либо смерть. Подобный выбор выявляет великих святых, считает протопресвитер Иоанн Вернезос. Он привел слова Иоанна, сказанные в ответ своему хозяину: «Я пленник этой войны, и я — в твоих руках. Но ты пленил мое тело, а не мою душу. Я готов выполнять ту работу, которую ты прикажешь, но не отрекусь от Христа, даже если ты лишишь меня жизни».

Иоанна не убили, а отправили в хлев заниматься самой грязной работой, уточняет священнослужитель. Над пленником издевались: оскорбляли, избивали палками, верхом жестокости со стороны турок стала пытка раскаленной медью. Протопресвитер рассказывает о подробностях этого жуткого испытания: мучители Иоанна разогрели на огне медную тарелку, клещами поднесли ее к голове беспомощного раба и прожгли ему кожу до самого черепа. На это Иоанн сказал: «Вы обжигаете мне голову, но это напоминает мне о терновом венце Спасителя. Хлев, где я живу, похож на вифлеемские ясли, в которых родился Христос. А побивание плетьми, оплевание и заушение дают мне почувствовать страдания моего Господа».

Из противостояния с рабовладельцем Иоанн вышел победителем. Стойкость русского казака поборола турецкую жестокость. Хозяин и жители города начали с уважением относиться к рабу из-за его праведного образа жизни. Иоанн выполнял поручения, а ночью посещал местную церковь для причастия. Протопресвитер Иоанн Вернезос поведал и о первом чуде, которое случилось еще при жизни святого. Военачальник отправился в паломничество, и в Мекке в доме, где он остановился, он неожиданно обнаружил чашу с пловом. Незадолго до этого в Ургюпе хозяйка угощала пловом домашних и соседей, предложила его и Иоанну, но он ответил, что не будет есть сам, а переправит плов в Мекку. Протопресвитер считает, что это чудо сравнимо с чудесами Ветхого Завета. Когда Иоанн умер, хозяин призвал христиан за телом, и в знак почтения приказал обернуть его в самый дорогой свой ковер. Святого предали земле по православному ритуалу.

Как мощи святого оказались в Греции

Могила Иоанна Русского стала местом паломничества для всех, кто жил в окрестностях Угрюпа. Она осталась невредимой даже во времена египетского вторжения.

Спустя века, в начале XX столетия в Греции к власти пришли политики, мечтающие о реставрации Византийской империи. В 1919 году они начали Вторую греко-турецкую войну, которую Турция выиграла благодаря, как считают многие эксперты, помощи большевиков. После чего был проведен принудительный обмен населением между странами. Тогда считали необходимым, чтобы этнический состав государства был однороден. Христианское население Ургюпа перебралось на остров Эвбея. С собой они привезли и мощи Иоанна Русского, поместив их в небольшой церкви, на месте которой через 20 лет был построен большой храм.