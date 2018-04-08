В Крыму стартовала Всероссийская антинаркотическая акция «Призывник»

В рамках первого этапа общероссийской акции «Призывник» сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Алуште майор полиции Ирина Синельник и капитан полиции Виктория Куркчи совместно со специалистом Алуштинского центра социальной службы для семьи детей и молодежи Евгенией Криворучкой и муллой Алуштинской мечети провели встречу с учащимися ГБ БПО Республики Крым «Алуштинский филиал Романовского колледжа индустрии гостеприимства».

С участниками акции сотрудники ОВД провели антинаркотическую лекцию, рассказали о необходимости ведения здорового образа жизни, разъяснили негативные последствия употребления наркотических средств для развития молодого растущего организма.

Полицейские поделились со студентами случаями из служебной практики, когда наркоман в поисках денег на очередную дозу идет абсолютно на все: воровство, обман, а в некоторых случаях и на убийство.

Социальный работник, в свою очередь, отметила, что зачастую семьи, столкнувшиеся с проблемой наркомании, не могут сами справиться, и им необходима профессиональная и квалифицированная помощь, в том числе медицинская и психологическая.

Особый интерес у присутствующих вызвала тема ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических веществ.

Сотрудники полиции отметили, что граждане могут доказывать правоохранителям помощь в борьбе с наркопреступностью, но только в рамках действующего законодательства. В частности, жители могут в круглосуточном режиме сообщать в дежурную часть полиции о ставших им известными фактах, связанных с незаконным хранением, сбытом или рекламой наркотиков.

Встречу завершило выступление муллы Алуштинской мечети, который напомнил о взаимопонимании между людьми разных национальностей и вероисповеданий, и пожелал учащимся хорошего и светлого будущего.

Пресс-служба МВД по Республике Крым