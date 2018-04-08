Ещё
В Крыму стартовала Всероссийская антинаркотическая акция «Призывник»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму стартовала Всероссийская антинаркотическая акция «Призывник» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 35 минут назад
В рамках первого этапа общероссийской акции «Призывник» сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Алуште майор полиции Ирина Синельник и капитан полиции Виктория Куркчи совместно со специалистом Алуштинского центра социальной службы для семьи детей и молодежи Евгенией Криворучкой и муллой Алуштинской мечети провели встречу с учащимися ГБ БПО Республики Крым «Алуштинский филиал Романовского колледжа индустрии гостеприимства».
С участниками акции сотрудники ОВД провели антинаркотическую лекцию, рассказали о необходимости ведения здорового образа жизни, разъяснили негативные последствия употребления наркотических средств для развития молодого растущего организма.
Полицейские поделились со студентами случаями из служебной практики, когда наркоман в поисках денег на очередную дозу идет абсолютно на все: воровство, обман, а в некоторых случаях и на убийство.
Социальный работник, в свою очередь, отметила, что зачастую семьи, столкнувшиеся с проблемой наркомании, не могут сами справиться, и им необходима профессиональная и квалифицированная помощь, в том числе медицинская и психологическая.
Особый интерес у присутствующих вызвала тема ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических веществ.
Сотрудники полиции отметили, что граждане могут доказывать правоохранителям помощь в борьбе с наркопреступностью, но только в рамках действующего законодательства. В частности, жители могут в круглосуточном режиме сообщать в дежурную часть полиции о ставших им известными фактах, связанных с незаконным хранением, сбытом или рекламой наркотиков.
Встречу завершило выступление муллы Алуштинской мечети, который напомнил о взаимопонимании между людьми разных национальностей и вероисповеданий, и пожелал учащимся хорошего и светлого будущего.
Пресс-служба МВД по Республике Крым
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Алуштинцы смогли убедиться, что «Госуслуги – это проще, чем кажется» В Великом Новгороде студенты и сотрудники полиции за круглым столом обсудили проблему противодействия терроризму В Чебоксарах наградили победителей конкурса социальной рекламы «Пристегнись, Чувашия!»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны России выступило с заявлением396
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей652
Сын Яковлевой попал в психушку157
В Москве загорелся многоэтажный дом16
Выживший после операции подросток заговорил на чужом языке48
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение