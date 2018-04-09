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Челябинская полиция ищет хулиганов, разгромивших новую остановку в центре города
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Челябинская полиция ищет хулиганов, разгромивших новую остановку в центре города 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В центре Челябинска хулиганы разбили одну из новых зелёных остановок, установленных минувшей осенью к приезду российского и казахского президентов. Вандалов разыскивает полиция.
Разбитое стекло задней части остановочного комплекса на Алом Поле в сторону ЮУрГУ челябинцы увидели воскресным утром, 8 апреля.
— Это просто возмутительно! — рассказала 74.ru челябинка Анастасия. — Все кругом жалуются, что в городе для жителей ничего не делают. Но стоило что-то обновить, как проснулось хулиганьё. Ну и теперь, разумеется, эта остановка ни от ветра толком не спасёт, ни от снега с дождём.
— Происшествие зарегистрировано. По данному факту проводятся мероприятия, необходимые для установления обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Заднее стекло остановочного комплекса разлетелось на мелкие осколки
Новые остановки в Челябинске установили в октябре 2017 года при подготовке к форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошёл 7–9 ноября при участии президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Остановки сделаны в единых стиле и цвете. Конструкции появились на улице Героев Танкограда и проспекте Ленина.
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