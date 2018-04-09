Челябинская полиция ищет хулиганов, разгромивших новую остановку в центре города

В центре Челябинска хулиганы разбили одну из новых зелёных остановок, установленных минувшей осенью к приезду российского и казахского президентов. Вандалов разыскивает полиция.

Разбитое стекло задней части остановочного комплекса на Алом Поле в сторону ЮУрГУ челябинцы увидели воскресным утром, 8 апреля.

— Это просто возмутительно! — рассказала 74.ru челябинка Анастасия. — Все кругом жалуются, что в городе для жителей ничего не делают. Но стоило что-то обновить, как проснулось хулиганьё. Ну и теперь, разумеется, эта остановка ни от ветра толком не спасёт, ни от снега с дождём.

— Происшествие зарегистрировано. По данному факту проводятся мероприятия, необходимые для установления обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Заднее стекло остановочного комплекса разлетелось на мелкие осколки