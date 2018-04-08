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25-летняя рэперша Cardi B ждет первенца
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25-летняя рэперша Cardi B ждет первенца 

WMJ.ru 43 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Cardi B выступила в эфире популяорного шоу Saturday Night Live. Певица исполнила трек Be Careful и продемонстрировала изменившуюся фигуру в обтягивающем полупрозрачном паряде. Теперь сомнений в том, что скоро она родит первенца, не осталось.
Бойфренд Карди, 26-летний рэпер Offset подвердил радостную новость на своих страница в Twitter и Instagram. «Карди и я готовимся к новому важному этаму в нашей жизни. Спасибо вам за все ваши слова поддержки. Мы очень счастливы», — трогательно подписал исподнитель фотографию, на которой держит Карди за руки. Для Cardi B этот ребенок станет первым, а вот у рэпера подрастает четверо детей от предыдущих романов.
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