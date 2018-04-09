Таксисты в Ростове начали принимать плату за проезд в биткоинах 

В соцсетях появились снимки, на которых видно, что на лобовом стекле своего автомобиля таксист приклеил объявление «Принимаю оплату в биткоин кэш». В комментариях жители города начали обсуждать, будет ли у водителей сдача, так как актуальная стоимость кэша составляет около 37 тысяч рублей.
«Минимальная транзакция 0,005 bth. Сейчас это около 200 рублей, плюс комиссия. В декабре минималка была больше 1000 рублей, плюс комиссия за перевод», — написал один из пользователей социальных сетей. «ФедералПресс» напоминает, что в апреле на Дону начнется аккредитация такси для работы в дни ЧМ.