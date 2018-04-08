Андрей Воробьев посетил пасхальную службу в Новодевичьем монастыре

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пасхальное богослужение в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Праздничную литургию возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, сообщил корреспондент «360».

Верующие начали приходить на праздничную службу в Новодевичий монастырь задолго до начала. Еще за час до богослужения было понятно, что попасть в храм ближе к 11 вечера будет сложно. Многие принесли с собой складные стулья — простоять несколько часов под силу не каждому, тем более что среди прихожан оказалось много людей преклонного возраста. На службу приходили целыми семьями.

Это вообще для любого христианина большой праздник. Мы стараемся молодым рассказать, как это происходило и почему мы собираемся в храмах

— прихожанин.

Одним из главных и самых ожидаемых событий стало появление Благодатного огня. Затем сотни людей, с зажженными свечами, отправились за Владыкой вокруг храма на Крестный ход. Дети наперебой принялись рассказывать стихи на пасхальную тему, митрополит, выслушав каждого желающего, раздал юным прихожанам подарки. После службы Владыка выступил с обращением к жителям Московской области.

Горячо и сердечно приветствую всех жителей Московской области великим и радостным праздником Святой Пасхи. Христос Воскресе! Этот праздник касается всех нас, потому что Господь пострадал и воскрес ради каждого из нас — Митрополит Крутицкий и Коломенский.

Уставшие, но радостные прихожане разошлись по домам. храм закрыли на несколько часов для уборки. Рано утром там снова началась служба.

Ранее Андрей Воробьев поздравил всех православных с праздником Пасхи. Свое поздравление он опубликовал в Instagram.