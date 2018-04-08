Ещё
В Корее создали робота, заставляющего интровертов общаться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Корее создали робота, заставляющего интровертов общаться 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Фото: SPECTRUM.IEEE.ORG  Число одиноких людей в США и других развитых странах растет с каждым годом. Ученые предупреждают, что недостаток общения ведет к проблемам с физическим и душевным здоровьем. Южнокорейские инженеры создали Fribo — робота, который будет напоминать владельцу-интроверту о необходимости пообщаться с кем-нибудь.
Fribo предназначен для группы друзей или знакомых. Когда каждый участник группы устанавливает у себя дома такого робота, он становится частью общего виртуального «дома». Fribo следит за действиями владельца — например, отмечает, что тот вернулся домой — и побуждает его пообщаться с другом, который тоже находится дома.
Fribo выглядит как персонаж фильмов японского режиссера Хаяо Миядзаки. Инженеры оснастили его экраном, на котором отображаются глаза, выражающие разные эмоции. С помощью Fribo владельцы могут отправлять сообщения друзьям в текстовом чате или использовать хлопки. Если робот сообщил «Ваш друг только что вернулся домой», достаточно хлопнуть в ладоши три раза, и друг получит сообщение «Добро пожаловать».
Как отмечает The Verge, робот стал хитом на конференции HRI 2018. Его представили ученые из Университета Енсе и KAIST (Корейского института передовых технологий). Они побеседовали с четырьмя группами молодых людей, которые тестировали Fribo в течение месяца.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стартап из Дублина представил Poptheatr — «кинотеатр для одиночек», который нужно надевать на голову
Отзывы владельцев были в основном положительными — они рассказали, что стали чаще общаться с друзьями. Один из них отметил, что стал раньше вставать, потому что узнал, что такой режим соблюдают его друзья. Некоторые пользователь остались недовольны слежкой, которую устраивает Fribo.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Inc.: последние новости
«МБХ медиа»: в столице задержали 100 сотрудников офиса в «Москва-Сити» Юрий Дудь стал самым дорогим блогером по версии РИАБ В России появился «умный» дом с распознаванием лиц и автомобилей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны России выступило с заявлением399
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей653
В Москве загорелся многоэтажный дом16
Сын Яковлевой попал в психушку158
Выживший после операции подросток заговорил на чужом языке48
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение