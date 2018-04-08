В Корее создали робота, заставляющего интровертов общаться

Фото: SPECTRUM.IEEE.ORG Число одиноких людей в США и других развитых странах растет с каждым годом. Ученые предупреждают, что недостаток общения ведет к проблемам с физическим и душевным здоровьем. Южнокорейские инженеры создали Fribo — робота, который будет напоминать владельцу-интроверту о необходимости пообщаться с кем-нибудь.

Fribo предназначен для группы друзей или знакомых. Когда каждый участник группы устанавливает у себя дома такого робота, он становится частью общего виртуального «дома». Fribo следит за действиями владельца — например, отмечает, что тот вернулся домой — и побуждает его пообщаться с другом, который тоже находится дома.

Fribo выглядит как персонаж фильмов японского режиссера Хаяо Миядзаки. Инженеры оснастили его экраном, на котором отображаются глаза, выражающие разные эмоции. С помощью Fribo владельцы могут отправлять сообщения друзьям в текстовом чате или использовать хлопки. Если робот сообщил «Ваш друг только что вернулся домой», достаточно хлопнуть в ладоши три раза, и друг получит сообщение «Добро пожаловать».

Как отмечает The Verge, робот стал хитом на конференции HRI 2018. Его представили ученые из Университета Енсе и KAIST (Корейского института передовых технологий). Они побеседовали с четырьмя группами молодых людей, которые тестировали Fribo в течение месяца.

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Отзывы владельцев были в основном положительными — они рассказали, что стали чаще общаться с друзьями. Один из них отметил, что стал раньше вставать, потому что узнал, что такой режим соблюдают его друзья. Некоторые пользователь остались недовольны слежкой, которую устраивает Fribo.

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