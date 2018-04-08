Благодатный огонь доставили в Ижевск 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевск доставили Благодатный огонь. Как сообщает пресс-служба Ижевской епархии, представитель фонда Андрея Первозванного привез огонь в столицу Удмуртской Республики в воскресенье, 8 апреля. Святыню ежегодно привозят из Иерусалима в Москву, откуда она разносится по разным епархиям России.
В аэропорту Ижевска огонь встретили митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, епископ Глазовский и Игринский Виктор и епископ Сарапульский и Можгинский Антоний.
Приняв святыню, архипастыри совершили молебное пение в здании аэровокзала, после чего владыка Викторин поблагодарил всех, кто принял участие в этом богоугодном деле — принесении Благодатного огня на Удмуртскую землю.
Правящие архиереи зажгли свои светильники, для того чтобы дальше святыню разнести по храмам Удмуртской митрополии.
Напомним, что в 14:00 встречать святыню будут в Михаило-Архангельском кафедральном соборе Ижевска.