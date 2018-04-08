Тест: сможете ли вы поступить в летное училище

Пользователь Pikabu под ником urefremov рассказал о своем поступлении в летный институт: какие задания дают абитуриентам на профессиональном отборе и как к нему подготовиться.

Источник: Pikabu

Поступление разбито на вступительные испытания. Сначала медицинская комиссия. Если вы ее прошли, отправляетесь на профессиональный отбор. Если проходите его — вашу судьбу решат результаты ЕГЭ. Если вы не прошли одно испытание — на следующее вас не допустят.

Что входит в профессиональный отбор

1. Опросник

Выдается около 500 вопросов на проверку характера. За нечестные ответы абитуриент переписывает опросник, при повторной нечестности его снимают с отбора.

2. Методика «Кольца Ландольта»

Выполнение. Как мы видим, внизу под графой «Проба» вычеркнуты два кольца (их вычеркнет психолог на свое усмотрение). Наша задача — вычеркивать кольца из бланка с точно таким же расположением разрезов, причем вычеркивать точно таким же способом, который указал психолог.

С помощью этого задания изучают произвольное внимание и оценивают темп психомоторной работы, работоспособность и устойчивость к монотонной работе, требующей постоянной сосредоточенности. Отведенное время — 5 минут.

3. Методика «Шкалы приборов»

Выполнение. Перед нами 9 амперметров с разной шкалой и ценой деления. Наша задача — узнать, сколько показывает каждый амперметр. Смотрим на первый из них, левый верхний. Что мы видим? Стоит цифра 5. От нуля до нее — пять делений. Значит, цена одного деления — 1. Отсюда видим, что наш амперметр показывает 4. Причем если стрелка левее нуля, то перед показанием амперметра нужно ставить знак «минус», а если правее, то «плюс». И так со всеми амперметрами. Под амперметрами расположены схемы, по которым мы суммируем показания амперметров.

4. Красно-черная таблица (КЧТ)

Отыскиваем все числа таким образом: «24 красная — 1 черная, 23 красная — 2 черная». То есть красные на убывание, черные — на прибывание. После каждой цифры есть буква, после нахождения цифры ее надо записывать. В нашем случае должен получиться ряд букв ЕЕМХОИ и так далее.

5. Методика «Установление закономерностей»

Слева перед каждой строчкой изображены значки «:», «+», «?», «*» и так далее. Этими условными знаками обозначены одно или несколько слов из тех, что есть в данной строчке. Ваша задача — отыскать и подчеркнуть эти слова. Отведенное время — 8 минут.

6. Методика «Компасы»

Нужно определить направление, указанное стрелкой относительно переменной системы координат. После того как испытуемый мысленно определит направление компаса, он должен записать обозначение этого направления. Испытуемого следует предупредить, что поворачивать бланк нельзя. Отведенное время — 5 минут.

7. Диктант 1 Диктуется большое количество слов в умеренно быстром темпе. Ваша задача — писать как можно быстрее и больше слов. Чем больше записали, тем лучше. На грамотность тут не смотрят, главное — количество. То есть вместо «молоко» можно записать «малако», вместо «автор» — «афтар», «здесь» — «стесь». И это будет верно.

8. Диктант 2 Диктуются те же слова, что и в первом диктанте, но читаются они наоборот: не «молоко», а «околом». Ваша задача — записать как можно больше слов. Как слышите, так и пишете. Переворачивать слова обратно не нужно.

9. Диктант 3 Диктуется море слов в неимоверно быстром темпе. Ваша задача — написать как можно больше слов как можно быстрее. Почти все. Осталось два испытания.

10. Беседа

Это обычная беседа, разговор. Испытуемого спрашивают, почему он захотел стать пилотом и так далее. Желательно выучить фамилии известных летчиков, космонавтов, праздники гражданской авиации.

11. Прибор «Абитуриент»

Нужно нажимать определенные кнопочки, когда загораются лампочки.

Если абитуриент успешно прошел профессиональный отбор, ему остается предоставить документы и результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и физике. К военным летчикам требования жестче, чем к гражданским: им еще нужно стопроцентное зрение, правильное цветоощущение, также регламентированы артериальное давление, индекс массы тела, рост в положении стоя и сидя, длина ног и рук.