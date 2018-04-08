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Жители Тихвина жалуются на ежегодное затопление одной из улиц
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Жители Тихвина жалуются на ежегодное затопление одной из улиц 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Улица Школьная в Тихвине четыре года подряд затапливается из-за неправильно проведенных строительных работ. Об этом ivbg.ru рассказали читатели
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