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Жители Тихвина жалуются на ежегодное затопление одной из улиц
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Жители Тихвина жалуются на ежегодное затопление одной из улиц
Ivyborg.ru
1 час назад
Фото:
Ivyborg.ru
Комментарии
Улица Школьная в
Тихвине
четыре года подряд затапливается из-за неправильно проведенных строительных работ. Об этом ivbg.ru рассказали читатели
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