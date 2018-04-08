В шаговой доступности. В каких алтайских сёлах ждать новых ФАПов?

В частности, новые фельдшерско-акушерские пункты открылись в с. Берёзовка Солонешенского района, в с. Бураново Калманского района, с. Думчево Залесовского; в сёлах Первокаменка и Советский путь Третьяковского и Локтевского районов, в с. Шульгин Лог Советского района, романовском Дубровино.

Не построят, так приедут

Но эти открытия — не прямое следствие президентского послания, как то видится автору вопроса. ФАПы у нас строятся с 2013 г. по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». По информации заместителя министра здравоохранения Алтайского края Натальи Белоцкой, таких открыто 36, девять из которых — в прошлом году. В целом на это было затрачено более 104 млн рублей, где почти 68 миллионов — средства регионального бюджета.

В этом году в регионе планируется построить ещё 6 ФАПов: в Завьяловском (с. Светлое), Залесовском (с. Пещерка), Заринском (с. Новодраченино), Красногорском (с. Берёзовка), Славгородском (с. Покровка) и Ключевском (с. Зелёная поляна) районах. На это предусмотрено 18,5 млн рублей.

Населённые пункты, где по упомянутой программе строятся «первые звенья системы здравоохранения», выбираются по ряду критериев. Так, оценивается техсостояние прежнего медучреждения, отсутствие возможности использовать другие здания на территории села, социальная инфраструктура, труднодоступное расположение, обеспеченность медицинскими кадрами…

А вот намерение краевых властей активно пополнить парк мобильных ФАПов, видимо, напрямую связано с президентским высказыванием о медобслуживании малочисленных (до ста человек) населённых пунктов. Ну, собственно, как пополнить? Летом 2017 года благодаря одной известной компании по производству напитков мобильный ФАП появился в Целинном районе. Это — переоборудованный ПАЗ с тремя помещениями, где свет и тепло обеспечивает генератор, стоимость медпункта — более 5 млн рублей. Тогда Минздрав края общо высказал намерение «дальше развивать это направление», а теперь, оказывается, до конца года планируется закупить не менее 9 мобильных медпунктов. Об этом сказал губернатор Александр Карлин на одном из мартовских «Медиалогов», подчеркнув при этом, что 77 малочисленных сёл края имеют стационарные ФАПы, а всего их у нас более семисот — самая большая сеть в стране.

Медпункт — хорошо, а помощь лучше

Стоит отметить, что в Горном Алтае март тоже выдался «урожайным» на открытие ФАПов. Они распахнули двери в сёлах Усть-Муны, Карасук , Подгорное, Шыргайта, в Майме появился новый врачебный участок.

«Мы будто предчувствовали, какие задачи поставит Президент, и эту работу начали на опережение… », — заметил в своём блоге Глава Республики Алтай Александр Бердников , описывая обеспечение «шаговой доступности в первичном звене здравоохранения» на вверенной территории.

— В ближайшее время мы приступаем к строительству сельской врачебной амбулатории в Кызыл-Озеке и будем решать вопрос обеспечения врачебной помощью жителей сёл Туньжа, Иогач, Купчегень, — сообщил он там же.

То, что в алтайских сёлах «на пустом месте» или взамен обветшавших появляются новые добротные амбулатории или ФАПы, — это хорошо. Но «организаторам здравоохранения» стоит помнить, что фактическое наличие медучреждения любого формата ещё не означает обеспечение местного населения качественной медпомощью (хотя бы первичной).

К примеру, в с. Володарка Топчихинского района края ФАП есть, но, по утверждению наших читателей, почти по любому вопросу сложнее «банального чиха» им приходится ехать… И некоторые сельчане предпочитают не районную ЦРБ, а краевой Диагностический центр (за свои средства!). Потому что в Барнаул на общественном транспорте им добираться проще, чем в райцентр, в больнице которого ещё не факт попасть к нужному врачу, когда «приспичило»…

Или вот недавно жители с. Амур Усть-Коксинского района жаловались «высоким гостям» на качество предоставления медпомощи, о чём «чёрным по белому» сообщает офсайт Эл Курултая РА. И рентген-аппарат в районе сломался, и с флюорографическим обследованием возникают проблемы (медики почему-то пытаются получить оплату за него с местного сельхозпредприятия), и вообще «… приехав из отдалённых сёл на приём к докторам очень часто приходится выслушивать совершенно незаслуженные упрёки, а порой и откровенное хамство с их стороны».

Полагаем, подобные вопросы как-то можно решать без президентских распоряжений…