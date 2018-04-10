В Красноярском крае в рамках акции «Дети России — 2018» полицейские провели профилактическую беседу со школьниками

В рамках межведомственной комплексной операции «Дети России — 2018» сотрудники группы контроля за незаконным оборотом наркотиков полиции г. Лесосибирска Красноярского края провели для школьников профилактические уроки. Полицейские из отделения по контролю за оборотом наркотиков и инспекторы по делам несовершеннолетних провели в одной из городских школ занятие, на котором обсудили с учащимися проблему распространения наркомании в молодежной среде. Подростки узнали о том, какое влияние оказывает употребление наркотических веществ, алкоголя, а также табака на организм человека. Также сотрудники органов внутренних дел рассказали школьникам об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. По окончании мероприятия учащиеся высказали свою точку зрения против употребления наркотических и алкогольных средств.