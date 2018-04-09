В Красноярском крае полицейские провели профилактический урок в рамках акции «Дети России»

В ходе встречи правоохранителей и студентов колледжа отраслевых технологий и бизнеса главный специалист-эксперт отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Ачинский» Татьяна Худолеева обсудила с молодежью проблему распространения и употребления наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними. Также сотрудница полиции рассказала о вреде потребления наркотиков, об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.

Мероприятие проходило в форме активного диалога, в ходе которого студенты задавали вопросы, интересовались, куда можно обращаться в случае возникших определенных обстоятельств, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Полицейские довели информацию о работе «телефона доверия» и официальном сайте МО МВД России «Ачинский», где можно почерпнуть много полезной информации.

В заключение стражи порядка показали подросткам профилактические антинаркотические видеофильмы, а также призвали вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься спортом.