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В Красноярском крае полицейские провели профилактический урок в рамках акции «Дети России»
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В Красноярском крае полицейские провели профилактический урок в рамках акции «Дети России» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 15 минут назад
Сотрудники полиции в городе Ачинск Красноярского края в рамках акции «Дети России» поговорили с подростками о вреде наркотиков.
В ходе встречи правоохранителей и студентов колледжа отраслевых технологий и бизнеса главный специалист-эксперт отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Ачинский» Татьяна Худолеева обсудила с молодежью проблему распространения и употребления наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними. Также сотрудница полиции рассказала о вреде потребления наркотиков, об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.
Мероприятие проходило в форме активного диалога, в ходе которого студенты задавали вопросы, интересовались, куда можно обращаться в случае возникших определенных обстоятельств, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Полицейские довели информацию о работе «телефона доверия» и официальном сайте МО МВД России «Ачинский», где можно почерпнуть много полезной информации.
В заключение стражи порядка показали подросткам профилактические антинаркотические видеофильмы, а также призвали вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься спортом.
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