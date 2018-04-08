В Красноярском крае полицейские провели антинаркотическую профилактическую беседу со школьниками

В рамках Всероссийской акции «Дети России — 2018» сотрудники полиции провели антинаркотическую профилактическую лекцию для школьников Пировского района Красноярского края

Главной целью сотрудников органов внутренних дел стало воспитание ответственного и бережного отношения подростков к своему здоровью и здоровью близких. Представитель Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по краю майор полиции Наталья Свистельникова рассказала ребятам об административной и уголовной ответственности за употребление, хранение и распространение наркотических веществ.

Перед подростками также выступила врач-методист Красноярского Центра Медицинской профилактики Яна Висеневская. Она подчеркнула, что под воздействием наркотиков за короткое время в теле человека разрушаются внутренние органы.

В завершение встречи полицейские посоветовали ребятам заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, чтобы уберечь себя от употребления наркотических средств.