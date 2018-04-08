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Муниципалитетам в труднодоступных районах городских округов могут дать полномочия нотариусов
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Муниципалитетам в труднодоступных районах городских округов могут дать полномочия нотариусов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуму внесён законопроект, наделяющий органы местного самоуправления в труднодоступных населённых пунктах городского округа правом на совершение нотариальных действий. Документ, имеющийся в распоряжении «Парламентской газеты», разработан Думой Чукотского автономного округа.
Поправками региональных депутатов предлагается наделить муниципалитеты «в населённых пунктах городского округа, расположенных на территориях с низкой плотностью населения, а также в отдалённых и труднодоступных местностях, правом на совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, при отсутствии нотариуса в пределах транспортной доступности». Параметром транспортной доступности, согласно законопроекту, станет «невозможность прибытия в административный центр городского округа и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населённых пунктов, входящих в состав городского округа».
По мнению Думы Чукотки, изменения позволят устранить правой пробел. Сейчас правом на оказание нотариальных услуг в случае отсутствия нотариуса обладают только органы местного самоуправления в поселениях и муниципальных районах.
«Опыт организации местного самоуправления путём объединения в один городской округ нескольких населенных пунктов, в том числе сельских, в регионах, расположенных в районах Крайнего Севера, показал свою эффективность по всем параметрам, за исключением доступности для граждан нотариата», — отметили в пояснительной записке законодатели.
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