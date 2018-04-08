Какой на самом деле была Гетманщина

Гетманщина многими сегодня оценивается как чуть ли не лучшее, что было в украинской государственности. Однако явление это далеко не однозначное. О роли гетманов и гетманщины споры идут и сегодня.

Есть такой исторический термин — Ге́тманщина (по-украински гетьма́нщина; а официально — Войско Запорожское или Військо Запорозьке) представляющий не что иное, как историографическое название части территории современной Украины России . То есть это земли, на которых правили гетманы. Поэтому прежде, чем говорить о самой Гетманщине, следует выяснить: а кто такие эти гетманы, за что их так назвали и почему их это самое название распространилось на некие земли…

Происхождение

По мнению большинства ученых, слово «гетман» имеет немецкое происхождение. Есть оно и у чехов — «hejtman» (опять же от древневерхненемецкого «hauptmann», то есть «гауптман» или капитан). Даже у англосаксов и скандинавов есть похожее слово — нeadman — то есть «начальствующий человек».

Заметим, что гетманов, как и современных полевых командиров, не назначали, а выбирали. Так, в 1572 году после создания польского, а затем и русского казацкого войска, его начальник как раз и стал именоваться «Гетман его королевского величества Войска Запорожского». Впрочем, титул гетмана использовали и руководители казацких движений, которые не подчинялись правительству Речи Посполитой, как более значимый по сравнению с термином атаман.

Конные Робин Гуды

А как же быть с казаками, спросите вы? А вот об этом историки спорят до сих пор, так как на их происхождение есть разные точки зрения. По одной из них казаки — это беглецы из центральных районов русских земель, что бродили на Дону еще во времена битвы при Калке, назывались «бродники», причем это они предали и продали русских князей татарам.

Есть мнение об автохтонном степном происхождении казачества и также о казачестве как потомках отдельной профессиональной субэтнической группы. В любом случае казачество представляет собой тип «особый, гулящий, нетрудовой, ведущий разбойную жизнь».

Образ жизни казаков был чаще всего враждебен земледельческой культуре, поскольку те являлись «добытчиками от соседствующих народов», отсюда и антагонизм, существовавший между казаками и крестьянами-холопами. То есть, пользуясь английским термином, восходящим к эпохе Робин Гуда, казаки — те же самые английские аутло или люди вне закона. Только англичане ютились по лесам, а казаки обитали в причерноморских степях, где тепло.

И вот они-то и выбирали себе командиров-гетманов, а те прямо пропорционально количеству сабель под своей властью нередко становились вровень с иными государями тогдашней Европы. Уж слишком тяжким был государственный гнет в те далекие годы, и слишком много людей бежало туда, где тепло и воля-вольная! Ну и понятно, что эту силу использовали все кому не лень: Польша , Россия и даже Турция ! Как? Да очень просто: снабжали оружием и разрешали грабить своих врагов!

Сама гетманщина берет свое начало с восстания Богдана Хмельницкого, вспыхнувшего в 1648 году. Первоначально охватывала как Лево— так и Правобережную Украину с Приднестровьем, а также Запорожье , как собственно сам его источник. Потом Сечь стала подчинятся гетману лишь чисто номинально, но сам термин при этом сохранился, потому как был очень точен по содержанию — вот он гетман, а вот его земля!

Земли Гетманщины включали в себя Полтавскую, Черниговскую, частично Киевскую, Черкасскую и Сумскую области современной Украины, а также часть Брянской области России.

Вплоть до 1704 года на Правобережье и Левобережье был свой гетман («Гетман левого берега Днепра» и соответственно «Гетман правого берега Днепра»). Но затем термин «гетманщина» стал употребляться относительно Левобережной Украины вместе с Киевом, а на правом берегу Днепра она была ликвидирована.

Тем не менее, вплоть до 1760-х годов институты гетманской власти также существовали на землях Приднестровья и в других землях, находившихся под протекцией крымских ханов.

В 1654 году Гетманщина приняла протекторат русского царя, а с 1663 года была подконтрольна Малороссийскому приказу. В 1704 году левобережный гетман Иван Мазепа , воспользовавшись восстанием против Речи Посполитой и вторжением в Польшу шведских войск, занял Правобережье, и объединил Украину. Затем уже осенью 1708 года он перешел на сторону шведских войск, однако не был поддержан основной массой украинского казачества.

Вновь избранный в том же 1708 году гетманом Иван Скоропадский остался верным союзником России. После смерти гетмана Скоропадского нового гетмана Петр Первый решил не выбирать, а приказал создать специальную Малороссийской коллегию, которой Украина по сути дела при нем у управлялась. Ну, а в 1764 году звание гетмана Войска Запорожского было упразднено окончательно — отменено Екатериной II, а его последний гетман Кирилл Разумовский пожалован званием генерал-фельдмаршала. Но административно-территориальное деление Гетманщины сохранялось вплоть до 1782 года, когда в ходе административной реформы сотенно-полковое административное устройство было окончательно упразднено.

Ничто не ново

Была ли Гетманщина какой-то особой землей, где царили мир и справедливость на полностью выборных началах и где могла зародиться хоть какая-то государственность? Нет, не была.

И вот тому доказательство — письмо, которое в 1696 году киевский воевода князь Барятинский получил от стародубского жителя Суслова, в котором тот пишет: «Начальные люди теперь в войске малороссийском все поляки. При Обидовском, племяннике Мазепы, нет ни одного слуги казака. У казаков жалоба великая на гетманов, полковников и сотников, что для искоренения старых казаков, прежние вольности их все отняли, обратили их себе в подданство, земли все по себе разобрали. Из которого села прежде на службу выходило казаков по полтораста, теперь выходит только человек по пяти или по шести. Гетман держит у себя в милости и призрении только полки охотницкие, компанейские и сердюцкие, надеясь на их верность и в этих полках нет ни одного человека природного казака, все поляки…» (С. М. Соловьев — «История России», т. XIV. М 1962, кн. VII, стр. 597-598)

То есть нынешние наемные батальоны — явление не новое. Все это уже было. Контингент вот только поменялся с одних «охотницких людей» на других, а так все «по старой доброй традиции».