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Семья ангелов. Наталья Водянова показала, как отмечает Пасху
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Семья ангелов. Наталья Водянова показала, как отмечает Пасху 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Семья ангелов. Наталья Водянова показала, как отмечает Пасху
Наталья Водянова опубликовала в Instagram трогательную семейную фотографию. Снимок сделан в православном храме на Пасху.
«Готовы встречать Пасху», — коротко подписала фото Водянова.
Поклонники принялись поздравлять Наташу с праздником.
«Семья ангелов», «Прекрасны!Христос воскрес!» — восторженно написали в комментариях пользователи социальной сети.
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Напомним, совсем недавно Наталья Водянова приезжала в Нижний Новгород и рассказала об аутизме.
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