Какие вещи стеснялись покупать советские люди

Стеснительность — качество, характерное для многих людей, независимо от страны, в которой они проживают. Например, в наши дни некоторые россияне открыто и регулярно посещают секс-шопы, не видя в этом ничего зазорного, а другие смущаются при покупке даже туалетной бумаги. Но во времена СССР практически все советские граждане стеснялись приобретать определенный набор товаров. Строители коммунизма, неискушенные во многих вопросах, краснели при одном только упоминании об отдельных средствах гигиены и товарах интимного свойства.

Презервативы

Уже в конце 50-х годов ХХ века в аптеках появилось знаменитое «Резиновое изделие № 2», сейчас уже овеянное легендами. Советские презервативы продавались свободно, но на их покупку отваживались лишь редкие смельчаки. Мужчины стыдились женщин, ведь большинство продавщиц были представительницами прекрасного пола. А дамы опасались, что их примут за проституток.

Писатель Григорий Варшавский, член Русского литературного клуба, более 40 лет проработавший геологом, в своих мемуарах вспоминает, как в студенческие годы покупал 200 презервативов по заданию научного руководителя. Дело в том, что группа будущих специалистов, в которую он входил, собирала образцы грунта в окрестностях небольшого уральского городка в конце 60-х годов ХХ века. А поскольку презервативы в силу их герметичности и относительной прочности представляли собой идеальную тару для геологических проб, взятых в окрестностях месторождений, некий доцент и поручил ему и еще одной студентке Татьяне купить необходимое количество презервативов в ближайшей аптеке. И хотя паре студентов «Резиновое изделие № 2» приобретать было проще (дескать, дело молодое), все же не обошлось без насмешек, курьезов и изрядной доли смущения. Тем более что доказать пожилым аптекаршам, что презервативы в таком количестве нужны для науки, было задачей абсолютно невыполнимой.

Что касается других товаров интимного свойства, то строители коммунизма с ними, вообще, не были знакомы. Первый секс-шоп в Москве открылся в 1991 году, когда СССР уже практически развалился.

Женские прокладки, тампоны

В отличие от жительниц стран «загнивающего капитализма» советские девушки и женщины впервые смогли оценить одноразовые гигиенические прокладки лишь в середине 80-х годов ХХ века. Хотя большинство, например, американок пользовалось подобными средствами с 1940-х годов.

Кандидат исторических наук Павел Васильев в своей книге «Приключения месячных в СССР: что говорили о них в прессе» (2017 г.) упомянул, что большинство советских дам пользовались подручными средствами. Чаще всего применялись кусочки ваты, обернутой бинтами или марлей. В ход шли и разнообразные тряпочки, которые стирали и использовали неоднократно.

Первые советские прокладки были прибалтийского производства. Они назывались либо просто «Гигиенические пакеты», либо «Средства гигиенические женские». Правда, купить данный товар можно было лишь в крупных городах. В провинции на них спроса совсем не было, ведь дамы опасались огласки среди знакомых в небольшом городке.

Сигареты

Еще одним товаром, который женщины приобретать стеснялись, были сигареты. Если алкоголь они могли покупать ящиками (на свадьбу, юбилей, в подарок), и мало кого это смущало, то заветные пачки «Явы» или «Примы» считались исключительно мужской прерогативой. На представительниц прекрасного пола, приобретающих сигареты, смотрели как на нарушительниц общественных устоев и нравственности.

Статистический опрос «Общенациональный обзор здравоохранения и экономического обеспечения» показал, что в середине 1980-х годов курящими себя признали менее 5% милых дам. Хотя, по данным ЦНИИ санитарного просвещения Минздрава СССР, время от времени дымили никак не меньше 15% жительниц страны.

Как вспоминает социолог Любовь Игнатова в своей книге «Общественное мнение в эпоху развитого социализма», которая была издана в 1995 году, она и некоторые ее подруги были вынуждены просить своих мужей и знакомых покупать им сигареты, поскольку опасались лично «засветиться» у табачного киоска.

Женское нижнее белье

И сегодня многие мужчины испытывают неловкость при покупке нижнего белья для своих дам. А что говорить о советских гражданах. Особенным спросом в те годы пользовались трусики, лифчики и комбинации, произведенные за границей. Их доставали по блату, у знакомых, имеющих возможность выезжать за рубеж.

В 1957 году в СССР прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Понятно, что международное мероприятие предоставляет возможность познакомиться с достижениями и культурой других народов. Так, в частности, советские женщины смогли впервые узнать, как выглядит красивое нижнее белье. После окончания мероприятия член Президиума ЦК КПСС Екатерина Фурцева произнесла ставшую известной фразу: «Каждая советская женщина имеет право на качественный бюстгальтер». И хотя советские фабрики быстро наладили производство этой детали дамского гардероба, все же с зарубежными коллегами конкурировать не могли.

Историк Максим Рудонский в статье «Эпоха советского дефицита» привел случай, произошедший с его знакомым, который искал подарок для жены и вышел на спекулянта: «Мы встретились с фарцовщиком в конспиративных условиях, за гаражами. Было уже темно. Он поставил передо мной сумку с товаром. Я должен был быстро выбрать вещь, которая подошла бы моей супруге Оксане, при том что даже размеры толком разобрать не мог. Сгорая от стыда, я схватил первую попавшуюся комбинацию».

Мазь и свечи от геморроя

Геморрой — неприятное заболевание. Для лечения его в советских аптеках продавались специальные свечи и мази. Но многие стеснительные граждане не решались их приобретать. Обходились народными средствами, а если уж совсем припекало, шли к врачам на операцию. Например, блогер Андрей Семихин поделился с россиянами воспоминаниями одного своего знакомого, который рассказывал, что во времена СССР мужчины, страдающие от этого недуга, брали в аптеках только обычный вазелин или гепариновую мазь, чтобы никто не заподозрил, что у них геморрой.

Средства от венерических заболеваний

По официальным данным Минздрава СССР, в 1950 году на территории страны работали 5 тысяч 466 кожно-венерологических диспансеров, а в 1965 году количество этих учреждений перевалило за 6 тысяч. Если у какого-то человека обнаруживали сифилис или гонорею, то начиналось целое разбирательство. Врачи и сотрудники милиции собирали информацию обо всех сексуальных партнерах данного гражданина. По статье 115 УК РСФСР за заражение венерической инфекцией, если человек знал о своей болезни и скрыл ее от пострадавшей стороны, было предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет или один год исправительных работ. В любом случае о факте «нехорошего» заболевания у гражданина или гражданки становилось известно всем: родственникам, соседям, коллегам. Это был настоящий позор. Поэтому многие люди, попавшие в неприятную ситуацию, скрывали свою проблему от окружающих. Не хотели лечиться в кожвендиспансере, боясь огласки. В книге Алексея Раковского «Секс времен брежневского застоя» приводится рассказ некоего Сергея Л., который столкнулся с подобной деликатной проблемой в 1983 году, после возвращения в Москву из командировки в Киев. Тогда по совету знакомого он обратился к медсестре одной из местных больниц с просьбой продать ему средство от сифилиса: «Стыдно было неимоверно. Но я не мог допустить, чтобы мои родители узнали, как я развлекался в командировке. Тогда я не был женат, но все равно чувствовал себя ужасно. Будто совершил преступление и меня ожидает расплата. Таблетки, даже не помню сейчас их названия, стоили мне космических денег».

Клизма

В советское время запоры было принято лечить либо народными средствами (отвары трав, кисломолочные продукты), либо клизмой. Как и сейчас, многие люди стеснялись приобретать эти медицинские приспособления. Тем более что большинство из них, похожие на грелки, выглядели слегка устрашающе.