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Наряды выдали положение Лизы Боярской
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Наряды выдали положение Лизы Боярской 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Елизавета Боярская отправилась с рабочей поездкой в Барселону. Актриса наслаждается видами города, солнцем и морем. В своем «Инстаграме» она разместила серию фотографий из столицы Каталонии.
«Живут же люди, хочется сказать… Погода, солнце, море, горы, вкусная еда, Гауди, Пикассо…», — написала Боярская. — «И никто, никуда не торопится, все улыбаются и радуются друг другу! Одним словом вырваться из межсезонья в солнечную действительность было большим счастьем».
Поклонники актрисы обратили внимание, что в последнее время она носит свободные платья, скрывающие фигуру. Это стало основанием поздравлять Боярскую со второй беременностью.
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