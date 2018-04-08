Наряды выдали положение Лизы Боярской

Елизавета Боярская отправилась с рабочей поездкой в Барселону. Актриса наслаждается видами города, солнцем и морем. В своем «Инстаграме» она разместила серию фотографий из столицы Каталонии.

«Живут же люди, хочется сказать… Погода, солнце, море, горы, вкусная еда, Гауди, Пикассо…», — написала Боярская. — «И никто, никуда не торопится, все улыбаются и радуются друг другу! Одним словом вырваться из межсезонья в солнечную действительность было большим счастьем».

Поклонники актрисы обратили внимание, что в последнее время она носит свободные платья, скрывающие фигуру. Это стало основанием поздравлять Боярскую со второй беременностью.