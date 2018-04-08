В РФ изменили правила внесения предложений по памятным датам

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правила рассмотрения предложений, связанных с празднованием на федеральном уровне памятных дат субъектов России, передает Газета.ru «Теперь инициативы, связанные с празднованием памятных дат субъектов России, должны направляться в правительство, а не президенту, не менее чем за пять лет до 1 января года официального празднования дат», — говорится в сообщении.

Субъекты, празднование памятных дат которых предлагается провести на федеральном уровне, после рассмотрения соответствующих инициатив законодательными органами этого субъекта и в случае их одобрения также направляются в правительство, а не президенту.

Кроме того, теперь правительство России должно утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования памятной даты субъекта России в трехмесячный срок.