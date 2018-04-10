Ещё
Жительница г. Нальчик благодарит участкового за помощь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жительница г. Нальчик благодарит участкового за помощь 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Управление МВД России по г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики поступило благодарственное письмо жительницы столицы Республики.
77-летняя женщина выражает слова благодарности участковому уполномоченному полиции ОП №1 Управления МВД России по г.о. Нальчик, капитану полиции Даурову Алиму Ибрагимовичу за его добропорядочность, и за быстрое реагирование на обращение в поиске пропавшей барсетки.
«В начале апреля я направилась оплачивать за коммунальные услуги. Решив свои вопросы, я пошла за покупками в магазины по ул. Толстого. Выходя из одного магазина, я обнаружила пропажу своей барсетки, где находились все мои документы (паспорт, СНИЛС, медицинский полис, пенсионные книжки, банковские карты) и деньги в сумме более 20.000 руб. Где я могла оставить свою барсетку, не могла вспомнить, затем я вернулась в Горгаз, но там ее не оказалось. Находясь в отчаянии, я попросила охранника Горгаза о помощи, так как я не знала, что мне делать. Охранник позвонил в отдел полиции и сотрудники незамедлительно приехали. Участковый уполномоченный полиции Алим Дауров быстро оформил все необходимые документы, и предложил проверить все места, где я побывала. Мы с ним проверили магазины, где находилась, затем поехали в водоканал. Зайдя в водоканал, участковый нашел мою барсетку в целости и сохранности. Оказывается, ожидая свою очередь, я положила барсетку с документами на стоящий рядом стул, забыв про нее, вышла и направилась по своим делам. Участковый уполномоченный полиции Алим Дауров внимательно отнесся к решению моей проблемы, сработал очень быстро и за короткое время помог мне найти пропажу. Желаю ему успешной работы, здоровья и благополучия», — говорится в поступившем от женщины письме.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Перми оперативники и участковые разыскали пропавшего ребенка В полицию поступило благодарственное письмо от жителя Биробиджана Наркополицейские приняли участие в Межрегиональной студенческой научно-практической конференции
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков238
МиГ-31 превратили в крылатую ракету72
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148101
Познер ответил на вопрос о совете Путину31
Рубль продолжил резкое падение355
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение