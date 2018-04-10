Жительница г. Нальчик благодарит участкового за помощь

77-летняя женщина выражает слова благодарности участковому уполномоченному полиции ОП №1 Управления МВД России по г.о. Нальчик, капитану полиции Даурову Алиму Ибрагимовичу за его добропорядочность, и за быстрое реагирование на обращение в поиске пропавшей барсетки.

«В начале апреля я направилась оплачивать за коммунальные услуги. Решив свои вопросы, я пошла за покупками в магазины по ул. Толстого. Выходя из одного магазина, я обнаружила пропажу своей барсетки, где находились все мои документы (паспорт, СНИЛС, медицинский полис, пенсионные книжки, банковские карты) и деньги в сумме более 20.000 руб. Где я могла оставить свою барсетку, не могла вспомнить, затем я вернулась в Горгаз, но там ее не оказалось. Находясь в отчаянии, я попросила охранника Горгаза о помощи, так как я не знала, что мне делать. Охранник позвонил в отдел полиции и сотрудники незамедлительно приехали. Участковый уполномоченный полиции Алим Дауров быстро оформил все необходимые документы, и предложил проверить все места, где я побывала. Мы с ним проверили магазины, где находилась, затем поехали в водоканал. Зайдя в водоканал, участковый нашел мою барсетку в целости и сохранности. Оказывается, ожидая свою очередь, я положила барсетку с документами на стоящий рядом стул, забыв про нее, вышла и направилась по своим делам. Участковый уполномоченный полиции Алим Дауров внимательно отнесся к решению моей проблемы, сработал очень быстро и за короткое время помог мне найти пропажу. Желаю ему успешной работы, здоровья и благополучия», — говорится в поступившем от женщины письме.