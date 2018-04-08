Участковые уполномоченные полиции станут ближе орловцам

На информационных стендах подъездов жилых домов граждане могут увидеть информационные памятки-визитки, разработанные МВД России

Новый формат информационного листа позволит повысить эффективность обратной связи между полицией и обществом, улучшит качество взаимодействия с населением при решении задач по обеспечению общественной безопасности.

Памятки содержат фотографию участкового уполномоченного полиции, информацию об административном участке, адрес участкового пункта полиции и телефон для связи с населением и QR-код для установки на персональные устройства связи Мобильного приложения МВД России. Этот сервис позволяет оперативно связаться с ближайшим отделом полиции, а также иметь доступ к актуальным данным участкового уполномоченного полиции и адресу участкового пункта полиции.

Инновационные информационные листы участковые уполномоченные полиции будут не только размещать на стендах своих административных участков, но и раздавать через при общении с гражданами.