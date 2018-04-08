ЦСКА поздравил капитана команды Игоря Акинфеева с днем рождения. Сегодня вратарю исполняется 32 года.
"Сегодня исполняется 32 года Игорю Акинфееву! Поздравляем с днем рождения, Капитан! Улыбайся чаще", — говорится в сообщении армейцев.
Акинфеева также поздравила пресс-служба сборной России.
"Поздравляем капитана и вратаря сборной России Игоря Акинфеева с днем рождения! Желаем Игорю всего самого хорошего!" — говорится в заявлении национальной команды.
Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года, за сборную — с 2004.
Сегодня исполняется 32 года Игорю Акинфееву! Поздравляем с днём рождения, Капитан! Улыбайся чаще 😁 #мыЦСКА 🔴🔵 pic.twitter.com/TbjeuXBkjG
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 апреля 2018 г.
🎂 | Поздравляем капитана и вратаря @TeamRussia Игоря Акинфеева с днем рождения! Желаем Игорю всего самого хорошего! 🔝🎉🔥🎁 pic.twitter.com/u5l1PSpgNs
— Сборная России (@TeamRussia) 8 апреля 2018 г.