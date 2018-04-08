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Более 20 тыс. жителей Удмуртии провели пасхальную ночь в храме
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Более 20 тыс. жителей Удмуртии провели пасхальную ночь в храме 

ИА «Сусанин» 9 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В храмы Удмуртии в пасхальную ночь с 7 на 8 апреля пришли 21,6 тыс. прихожан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. По данным ведомства, праздничные богослужения прошли в 125 православных храмах и молитвенных домах в 95 населенных пунктах.
На охрану общественного порядка было задействовано 360 сотрудников полиции, а также 230 сотрудников частных охранных организаций, добровольных народных дружинников и казаков. В охране порядка и обеспечении общественной безопасности также приняли участие сотрудники Росгвардии.
При проведении богослужений на территории Удмуртии нарушений общественного порядка не допущено.
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