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Какие территории барнаульцы выбрали для благоустройства в 2018 году?
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Какие территории барнаульцы выбрали для благоустройства в 2018 году? 

АиФ — Алтай 14 минут назад
Про итоги выборов Президента стало известно на другой же день, а про объекты благоустройства в Барнауле, за которые мы голосовали тоже 18 марта, — ни гу-гу. Может, там какая-то неожиданность для властей была?
Результаты голосования за общественные территории Барнаула, которые благоустроят в 2018 году, были объявлены на заседании общественной комиссии 21 марта. Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко сообщил, что за объекты благоустройства проголосовали 88326 человек, что составляет 17% от зарегистрированных избирателей. В среднем один барнаулец выбирал 4 общественные территории. «Я считаю, что для Барнаула — это довольно хороший показатель неравнодушия и заинтересованности жителей… Голосование проводилось впервые, да и по уровню значимости выборы Президента несравнимы с выборами общественных территорий», — отметил чиновник. По итогам подсчёта голосов оказалось, что территориями, которые благоустроят в течение года, в краевой столице стали: Нагорный парк, площадь Мира и аллея Целинников, сквер Химиков, Ленинградская аллея, пешеходная зона улицы Молодёжной, сквер Адмирала Кузнецова. Сюрпризом для мэрии стало, что дизайн-проект Демидовской площади, который был на втором месте по результатам онлайн-голосования, по итогам голосования 18 марта оказался последним. «Будет ли проводиться подобное голосование в последующие годы — пока остаётся вопросом, потому что это требует определённых денежных вливаний», — сообщил Алексеенко.
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