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Понесут ли наказание подростки, избившие школьницу под видеозапись?
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Понесут ли наказание подростки, избившие школьницу под видеозапись? 

АиФ — Алтай 13 минут назад
Говорят, травмы у школьницы, которую под видеозапись избили сверстницы, незначительные. И что же теперь, бесстыжие драчуньи безнаказанными останутся?
Нет, история этого избиения (см. «АиФ-Алтай», №11, «Бессмысленно и беспощадно») моральным порицанием участниц события не заканчивается. Ибо результатом доследственной проверки стало возбуждение уголовного дела, причём по ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое с применением насилия). Выяснилось, что сначала 15-летняя школьница потребовала от своей 16-летней знакомой 6 тысяч рублей, но получила отказ. И тогда она вместе со подругой в подъезде многоквартирного дома избили «неугодную».
— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных возможных эпизодов противоправной деятельности в отношении потерпевшей, — сообщила Ольга Чеснокова, помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ.
У истории появилась и побочная ветвь. Есть мнение, что, «яблоком раздора» во взаимоотношениях школьниц стал юноша, который и снимал девичью расправу на видео. Этого 9-классника на днях кто-то избил, сломав ему нос. Фото с головой в бинтах и подписью «Вот что они со мной сделали» он выложил в Сеть, не дождавшись, правда, сочувствия. Родители подростка подали заявление в полицию, требуя найти и наказать виновных. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
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