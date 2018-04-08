Понесут ли наказание подростки, избившие школьницу под видеозапись?

Говорят, травмы у школьницы, которую под видеозапись избили сверстницы, незначительные. И что же теперь, бесстыжие драчуньи безнаказанными останутся?

Нет, история этого избиения (см. «АиФ-Алтай» , №11, «Бессмысленно и беспощадно») моральным порицанием участниц события не заканчивается. Ибо результатом доследственной проверки стало возбуждение уголовного дела, причём по ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое с применением насилия). Выяснилось, что сначала 15-летняя школьница потребовала от своей 16-летней знакомой 6 тысяч рублей, но получила отказ. И тогда она вместе со подругой в подъезде многоквартирного дома избили «неугодную».

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных возможных эпизодов противоправной деятельности в отношении потерпевшей, — сообщила Ольга Чеснокова , помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ.

У истории появилась и побочная ветвь. Есть мнение, что, «яблоком раздора» во взаимоотношениях школьниц стал юноша, который и снимал девичью расправу на видео. Этого 9-классника на днях кто-то избил, сломав ему нос. Фото с головой в бинтах и подписью «Вот что они со мной сделали» он выложил в Сеть, не дождавшись, правда, сочувствия. Родители подростка подали заявление в полицию, требуя найти и наказать виновных. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.