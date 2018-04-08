В Государственном архиве Алтайского края собирают документы о войне?

Слышала, что краевой архив объявил сбор каких-то домашних документов и трудовых историй земляков. Точнее, бабушка моя слышала, и теперь ей не терпится поделиться воспоминаниями из своей богатой биографии. Уточните детали: что да как?

Каждый человек — свидетель своей эпохи, часть общей памяти страны, уверены в Государственном архиве Алтайского края , где стартовала акция «Народный архив». Его сотрудники просят земляков передать им сохранившиеся в семьях документальные свидетельства о событиях Первой мировой, Гражданской и Отечественной войн, о первых послевоенных годах, освоении целинных земель, ударных стройках и т. д.

— Мы будем признательны за фотографии, письма, дневники, чертежи и многое другое, вплоть до рукописей художественных и научных произведений, — говорит начальник отдела использования и публикации документов КГКУ «Государственный архив Алтайского края» Дарья Полякова . — Конечно, личные воспоминания мы ждём в рукописном, печатном виде или на других носителях. Материалы, поступившие в ходе акции, будут поставлены на государственный учёт, войдут в научный оборот, будут использоваться в выставочной деятельности и для публикаций.

Более подробную информацию об акции «Народный архив» можно получить в рабочее время по телефону (3852) 56-63-53.