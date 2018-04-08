Уфимская компания выплатит Саратовской области два миллиона рублей за ущерб почве 

Россельхознадзор по Саратовской области предъявил уфимской строительно-монтажной компании иск на два миллиона рублей.
В 2016 году фирма вела строительные работы на небольшом участке в 0,2 га. После того как по земле проехались тракторы и бульдозеры, плодородный слой почвы перемешался с глиной. Между тем эти земли имели сельскохозяйственное назначение. Компании нужно было провести за свои деньги рекультивацию, но, закончив строительные работы, подрядчик уехал в Башкирию.
— Работы велись в апреле-мае на территории Каменского образования. Позже сотрудники ветеринарной лаборатории собрали образцы почвы и вынесли вердикт: она стала неплодородной, — сообщает Россельхознадзор по РФ.
Иск направили в Орджоникидзевский районный суд Уфы, где судья решил, что требование компенсации в размере 2,17 миллиона за порчу земли — справедливое. Но компания решила обжаловать решение суда. Тогда дело передали в Верховный суд, где приговор оставили без изменения.