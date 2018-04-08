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В небольших населённых пунктах отремонтируют Дома культуры?
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В небольших населённых пунктах отремонтируют Дома культуры? 

АиФ — Алтай 20 минут назад
Слышала, что федерация выделяет средства регионам на ремонт Домов культуры в небольших населённых пунктах. Насколько небольшими они должны быть? И как эти деньги в крае будут распределяться?
Около 27 миллионов рублей транслированы нашему краю по федеральному проекту «Культура малой родины» партии ЕР на развитие и укрепление материально-технической базы ДК в муниципальных образованиях с населением до 50 тысяч человек. Эти средства уже распределены. По словам начальника краевого Управления по культуре и архивному делу Елены Безруковой, по результатам конкурса определены 10 территорий, где на федеральные средства будет проведён текущий ремонт ДК, и ещё в шести — приобретено необходимое оборудование.
По информации Управления, ремонт очагов культуры в этом году предстоит в Волчихинском, Змеиногорском, Михайловском, Родинском, Солтонском, Тогульском, Троицком, Хабарском, Целинном районах и Алейске. А на оснащение средства получат в Благовещенском, Ельцовском, Залесовском, Заринском, Зональном и Солонешенском районах.
Офсайт региона напоминает, что впервые средства (25 млн рублей) на ремонт, реконструкцию и укрепление базы сельских ДК край получил в прошлом году. Ремонт проведён в 11 муниципалитетах; четыре ДК обзавелись компьютерным, звуковым и видеооборудованием.
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