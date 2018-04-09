В Саранске открыли многофункциональный центр химпроизводства

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости . Центр химического производства «Элемент-Про» открылся в столице Мордовии ; в Саранске будут выпускать 15 видов продукции, в том числе инновационные добавки с использованием углеродных нанотрубок для модификации материалов в строительной, кабельной, химической и других отраслях промышленности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы Республики Мордовии.

Производство разместилось на базе центра экспериментального производства «Технопарк-Мордовия», его презентация прошла при участии главы региона Владимира Волкова . Одна из ключевых задач нового центра химпроизводства — апробация инновационных решений для промышленных предприятий республики.

"Планируется, что центр будет выпускать 15 видов продукции и предоставлять четыре вида производственных услуг. Все это с использованием материалов, модифицированных одностенными углеродными нанотрубками. Оригинальные функциональные добавки на основе ОУНТ применяются для придания материалам новых или улучшенных свойств в отношении электропроводности, теплопроводности, прочности, стойкости к истиранию, повышенным температурам и другим характеристикам", — пояснили в пресс-службе.

Основными видами продукции центра будут добавки для пластиков — мастербатчи (электропроводящие и высокопрочные пластики, компаунд для кабельной промышленности), водные и спиртовые дисперсии (суспензии) на основе ОУНТ и других функциональных аддитивов (для ЛКМ, добавок и концентратов), органические дисперсии на основе смол и других связующих (полиэфирные, эпоксидные, полиуретановые), высокочистые проводящие чернила и пасты для печатной электроники. Центр способен производить до пяти тысяч тонн концентратов с углеродными нанотрубками в год.

Первым начнут производить мастербатчи для кабельной промышленности. Как отмечалось на презентации, новый продукт по ряду показателей превосходит импортные аналоги.

Как ранее заявлял Волков, Мордовия является абсолютным лидером в России по доле инновационной продукции в общем объеме промышленного производства — почти 29%. И 90% промышленной продукции производится на новых или модернизированных предприятиях «Инновации для Мордовии — это реалии жизни, воплощенные в конкретные результаты. Вся наша промышленность сейчас сориентирована на наукоемкое, высокотехнологичное, инновационное производство. Республика сотрудничает с ведущими российскими институтами развития и научными центрами», — привели в пресс-службе слова Волкова.

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