«Священная радость»: жители Алматы встретили Пасху под проливным дождем

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил православных верующих страны с Пасхой. Он пожелал им мира и покоя в домах, здоровья, счастья и благополучия. Основные торжества прошли в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Алматы. В этом году храм не смог вместить всех, кто пришел на пасхальную службу, передает корреспондент «МИР 24» Кирилл Харламов.

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав» — это главные слова, которые произносят сегодня тысячи верующих. В Алматы на пасхальную службу собрались несколько сотен человек. Крестный ход возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Торжественное шествие проходило под проливным дождем.

«Меня не может испугать никакая погода. Потому что Светлое Христово Воскресение для каждого православного человека — это начало новой жизни», — говорит участница крестного хода.

«Это светлый праздник, который должен отмечать каждый верующий. С детства мы всегда ходили в церковь, и мы не изменяем этому», — говорит другая участница.

В этом году Свято-Вознесенский кафедральный собор не смог вместить всех верующих. Часть храма закрыта на реконструкцию. Те, кто не смог попасть внутрь, следили за богослужением на больших экранах, которые были установлены на улице. Многие пришли с пасхальными куличами, крашеными яйцами.

«Это особые ощущения, особые чувства. Это не сравнимый ни с чем праздник. Пасха — самый большой праздник, как и Рождество, когда нет усталости, нет жалости во времени», — говорит верующая Наталья Дмитриева

Со Светлым Христовым Воскресением православных Алматы поздравил митрополит Александр.

«Пасха — это священная радость, которая наполняет души и сердца христиан. Пусть господь благословит миром, щедротами каждого, кто молитвенно отмечает этот прекрасный, благословенный день. С праздником, с днем святой Пасхи!» — поздравил он.

«Христос воскресе» значит, что смерть снова побеждена. Праздничные приветствия будут звучать еще долго.

Православных христиан Беларуси со Светлым Христовым Воскресением поздравил президент Александр Лукашенко . Глава государства отметил, что Пасха объединяет людей, для которых нравственными ориентирами являются доброта и милосердие.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ