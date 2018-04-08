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В Андреевской слободе установят памятник Николаю Гоголю?
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В Андреевской слободе установят памятник Николаю Гоголю? 

АиФ — Алтай 21 минуту назад
Только у меня такое чувство, что туркластер Белокуриха-2 «прирастает» обилием арт-объектов, главным творцом которых является неутомимый скульптор Войчишин?
Что касается арт-объектов, то их в будущем туркластере действительно не мало. А очередной откроется 30 марта в Андреевской слободе. И это будет памятник Николаю Гоголю, который появился на свет 1 апреля 1809 года. Площадка с мраморным бюстом писателя будет помещена в магический белый круг (таким защищал себя от злых духов герой повести «Вий» Хома Брут).
Автор композиции, известный скульптор Владимир Войчишин рассказывает: «Андреевская слобода задумана как культурно-исторический комплекс крестьянского быта, вот и подумалось, что Николай Васильевич гармонично впишется в эту атмосферу. К тому же Гоголь — один из моих любимых классиков».
Кстати, в доме купца Андреева на первом этаже будет открыт Гоголевский трактир, где туристы встретят и Чичикова, и «ревизора» Хлестакова, и Хому, а может быть, и самого Вия.
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