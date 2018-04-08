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Барнаульские депутаты не одобрили отчёт глава Рубцовска?
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Барнаульские депутаты не одобрили отчёт глава Рубцовска? 

АиФ — Алтай 24 минуты назад
Наши городские депутаты не одобрили отчёт главы города о «позитивной» работе администрации за прошлый год. По логике вещей главе с его командой поставлена «двойка». И что из этого следует?
Действительно, отчёт главы Рубцовска перед депутатами горсовета не задался. За принятие его за основу проголосовали всего 12 нардепов из 25 присутствовавших на сессии, а для дальнейшего обсуждения вопроса (то есть, по существу) требовалось пятнадцать голосов.
Глава города Дмитрий Фельдман пытался убедить нардепов оценить отчёт по общепринятой шкале: если не положительно, то отрицательно. Но это не принесло определённого результата. При повторном голосовании за основу вопроса «за» высказались 14 депутатов, против — один, семеро воздержались. Как заметила «рубцовский» депутат АКЗС Вероника Лапина, в числе последних были даже единороссы.
Но «завал» отчёта рубцовского главы не повлечёт отставки. По законодательству таковая может последовать, если представительный орган неудовлетворительно оценит работу исполнительного органа два раза подряд. А в Рубцовском горсовете 22 марта до оценки вообще дело не дошло.
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