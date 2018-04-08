Максим Галкин отказался говорить о здоровье Аллы Пугачевой

Юморист Максим Галкин на одном из сборных концертов произвел настоящий фурор откровенными признаниями.

— Раньше нам, артистам, было легче, — начал Макс. — Когда я появился в 1994 году, пародистов было мало, а кого пародировать — много. Мы могли на одном Лещенко лет десять стричь бабло. И ничего не нужно было особенно придумывать, потому что артисты в те время были яркие! А сейчас что? Когда пошли «Один в один», «Точь-в-точь», страшно даже стало. Таня Буланова вышла, которая всю жизнь была нашим хлебом, и стала изображать саму себя, хотя пела Натали. Или мы слышим: «Остановите, остановите, Вите надо выйти!» Куда выйти? Зачем выйти? Одна надежда на Ольгу Бузову . Ей-богу: у нее и форма, и содержание. Винокур вряд ли ее уже изобразит по физиологическим параметрам, а я еще могу.

Макс рассказал, что первое время держался на сцене неуверенно. Легендарный диктор Светлана Моргунова даже дала ему по этому поводу несколько советов. Например, она рекомендовала ему низко кланяться зрителю — едва ли не до пола. И однажды это очень помогло.

— Как-то я пародировал Кристину Орбакайте, когда она еще не была моей дочкой, — продолжил Макс. — С песней «Май», которая предполагает и танцевальные движения.

Галкин изобразил несколько па, которыми славится Орбакайте, и вдруг услышал треск: у него распоролись штаны.

— От пояса до причинного места! — рассказал Максим. — Чтобы оценить масштаб бедствия, вспомнил уроки Моргуновой, что нужно низко кланяться. В конце номера так и сделал: это мне позволило рассмотреть, насколько все критично.

А вот говорить о состоянии здоровья своей супруги — Аллы Пугачевой — Макс в этот вечер категорически отказался. Примадонна вторую неделю жалуется на самочувствие. Но юморист о недомогании любимой жены рассказывать не хочет. Макс заявил, что это касается только их семьи, и удалился.