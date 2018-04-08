Ещё
Максим Галкин отказался говорить о здоровье Аллы Пугачевой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Максим Галкин отказался говорить о здоровье Аллы Пугачевой 

ИД «Собеседник» 30 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Муж Пугачевой Максим Галкин впервые рассказал о тяжести профессии и серьезной подставе со стороны Кристины Орбакайте.
Юморист Максим Галкин на одном из сборных концертов произвел настоящий фурор откровенными признаниями.
— Раньше нам, артистам, было легче, — начал Макс. — Когда я появился в 1994 году, пародистов было мало, а кого пародировать — много. Мы могли на одном Лещенко лет десять стричь бабло. И ничего не нужно было особенно придумывать, потому что артисты в те время были яркие! А сейчас что? Когда пошли «Один в один», «Точь-в-точь», страшно даже стало. Таня Буланова вышла, которая всю жизнь была нашим хлебом, и стала изображать саму себя, хотя пела Натали. Или мы слышим: «Остановите, остановите, Вите надо выйти!» Куда выйти? Зачем выйти? Одна надежда на Ольгу Бузову. Ей-богу: у нее и форма, и содержание. Винокур вряд ли ее уже изобразит по физиологическим параметрам, а я еще могу.
Макс рассказал, что первое время держался на сцене неуверенно. Легендарный диктор Светлана Моргунова даже дала ему по этому поводу несколько советов. Например, она рекомендовала ему низко кланяться зрителю — едва ли не до пола. И однажды это очень помогло.
— Как-то я пародировал Кристину Орбакайте, когда она еще не была моей дочкой, — продолжил Макс. — С песней «Май», которая предполагает и танцевальные движения.
Галкин изобразил несколько па, которыми славится Орбакайте, и вдруг услышал треск: у него распоролись штаны.
— От пояса до причинного места! — рассказал Максим. — Чтобы оценить масштаб бедствия, вспомнил уроки Моргуновой, что нужно низко кланяться. В конце номера так и сделал: это мне позволило рассмотреть, насколько все критично.
А вот говорить о состоянии здоровья своей супруги — Аллы Пугачевой — Макс в этот вечер категорически отказался. Примадонна вторую неделю жалуется на самочувствие. Но юморист о недомогании любимой жены рассказывать не хочет. Макс заявил, что это касается только их семьи, и удалился.
ИД «Собеседник»: последние новости
"Иных кандидатур не было": Тулеев стал депутатом Кемеровской области Москва обогнала Лондон и Париж по показателю загруженности дорог После выборов. Чем заняты неудачливые кандидаты в президенты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей488
Сын Яковлевой попал в психушку109
Порошенко обрадовал украинцев129
Минобороны России выступило с заявлением74
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей506
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение