4 рыбака оказались на льдине у «Козловых гор» 

На реках области активно тает лед, и спасатели наготове: предстоит спасать рыбаков, которые рискуют жизнью. Как узнал KOSTROMA.TODAY, накануне сотрудники Службы спасения Костромской области сняли с льдины первую партию любителей рыбы.
«В 10 ч. 22 м. в оперативно-дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Костромской области поступила информация о том, что на реке Волга в районе дома отдыха «Козловы горы», рыбаки на льдине просят помощи. На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели», — рассказали в ведомстве. Как выяснилось, на лед рыбаки вышли, а вот обратно вернуться уже не смогли. Пришлось вызывать помощь.
Четверо рыбаков были доставлены спасателями на берег. Костромичей в очередной раз призывают не выходить на лед.