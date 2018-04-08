Михаил Ведерников поздравил псковичей с праздником Пасхи

«Это великий праздник дарит миллионам людей радость и надежду, вдохновляет на добрые дела и благие устремления. Это день, когда всех нас объединяет сама основа нашей национальной культуры — духовные ценности православия. Для Псковской области это по-настоящему народный праздник с многовековыми историческими и культурными традициями. Сегодня вся наша земля наполняется колокольным звоном, возвещая о радостном событии. Каждый наш храм соберет сотни людей — ведь это праздник для каждого дома, каждой семьи», — говорится в сообщении.

Михаил Ведерников также отметил, что Пасху принято отмечать в кругу близких и родных. Этот праздник играет важную роль в сохранении традиций, воспитании подрастающего поколения и укреплении института семьи. Поэтому особенно хочу вам сегодня пожелать любви, взаимопонимания и заботы о ближнем.