Ещё
Михаил Ведерников поздравил псковичей с праздником Пасхи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Михаил Ведерников поздравил псковичей с праздником Пасхи 

АиФ Северо-запад 34 минуты назад
Фото: АиФ Северо-запад
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных псковичей с праздником Пасхи, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
«Это великий праздник дарит миллионам людей радость и надежду, вдохновляет на добрые дела и благие устремления. Это день, когда всех нас объединяет сама основа нашей национальной культуры — духовные ценности православия. Для Псковской области это по-настоящему народный праздник с многовековыми историческими и культурными традициями. Сегодня вся наша земля наполняется колокольным звоном, возвещая о радостном событии. Каждый наш храм соберет сотни людей — ведь это праздник для каждого дома, каждой семьи», — говорится в сообщении.
Михаил Ведерников также отметил, что Пасху принято отмечать в кругу близких и родных. Этот праздник играет важную роль в сохранении традиций, воспитании подрастающего поколения и укреплении института семьи. Поэтому особенно хочу вам сегодня пожелать любви, взаимопонимания и заботы о ближнем.
АиФ Северо-запад: последние новости
У Пскова появился официальный Telegram-канал В Пскове разыскивают 80-летнего человека без пальца Подрядчики устранят все недочеты в домах для переселенцев в Печорах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей488
Сын Яковлевой попал в психушку109
Порошенко обрадовал украинцев129
Минобороны России выступило с заявлением74
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей506
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение