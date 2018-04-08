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Под Симферополем Казачий кадетский корпус переделают в детсад
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Под Симферополем Казачий кадетский корпус переделают в детсад 

РИА Новости Крым 35 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости Крым. В селе Белоглинка Симферопольского района Казачий кадетский корпус станет детским садом. Об этом сообщает пресс-служба Госкомрегистра, со ссылкой на местные власти. Ранее здание также являлось детским садом.
На данный момент специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики оформили право муниципальной собственности на здание.
"За время существования строения увеличилась его этажность и общая площадь на 1000 кв м и теперь составляет 2600 кв м. По данным местной администрации, планируется вернуть первоначальный профиль заведения и вновь открыть здесь муниципальный детский сад, что позволит решить существующую проблему очередности в детсады, в частности, на территории Мирновского поселения", — сообщил глава Госкомрегистра Александр Спиридонов.
Детсад «Яблонька» располагался в этом здании там до 1997 год. Однако власти посчитали нецелесообразным его содержание и закрыли его. В 2004 году на правах аренды там было создано частное общеобразовательное учреждение «Крымская казачья школа-интернат», у которой в 2017 году отобрали лицензию.
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