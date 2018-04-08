В Керчи поймали сбежавшую пуму

В одно из домовладений в частном секторе Керчи залезла пума. Хозяева участка пытались её выгнать, однако животное вело себя агрессивно.

Как рассказал НСН кинолог местного управления МВД, специалистам удалось выяснить, что пума живет на соседней улице, тоже в частном доме.

Животное временно усыпили и передали владельцу. Со слов хозяйки, на пуму имеются соответствующие документы.