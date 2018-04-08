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В Керчи поймали сбежавшую пуму
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В Керчи поймали сбежавшую пуму 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В одно из домовладений в частном секторе Керчи залезла пума. Хозяева участка пытались её выгнать, однако животное вело себя агрессивно.
Как рассказал НСН кинолог местного управления МВД, специалистам удалось выяснить, что пума живет на соседней улице, тоже в частном доме.
Животное временно усыпили и передали владельцу. Со слов хозяйки, на пуму имеются соответствующие документы.
Ранее глава керченской администрации Сергей Бороздин рассказал НСН, что бездомных городских собак отвозят в Евпаторию для стерилизации.
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