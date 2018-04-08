Куда поехать на майские праздники: 9 лучших зарубежных направлений

Фото: pixabay.com Найти недорогие билеты из Москвы в Будапешт не составит особого труда, цены в самом городе тоже порадуют — это одно из самых экономичных направлений. Можно спланировать путешествие на два-три дня, этого вполне достаточно, чтобы увидеть самые интересные достопримечательности города. Одно из лучших занятий — бесцельно бродить по столице и заглядывать в удивительной красоты дворики. А один из дней можно посвятить термам и спа-процедурам — это одна из особенностей Будапешта.

Фото: thetimes.co.uk Май в Израиле — летний, но нежаркий. Несмотря на то что море ещё прохладное, пляжный сезон открыт. Поэтому это лучший вариант для тех, кто затосковал по лету и по купальникам. Между походами на пляж и сёрфингом можно прогуляться по местным рынкам, попробовать блюда прекрасной израильской кухни, осмотреть современную архитектуру и посетить старую часть города — Яффу. Статьи по теме Что делать в Израиле: 7 отличных идей Как за 10 дней увидеть весь Израиль бесплатно

Фото: pixabay.com В мае в Грузии солнечно и тепло, всё вокруг расцветает и благоухает. Поэтому обязательно стоит поехать туда, чтобы попробовать лучшее вино, прекрасную и удивительно вкусную грузинскую еду и ощутить легендарное гостеприимство. Пляжный сезон в курортных городах начинается ближе к лету, поэтому в мае лучше ехать в Тбилиси — оттуда легко добираться до близлежащих городов. Заранее обдумайте, как вы будете перемещаться между городами и в горах, возможно, выгоднее арендовать машину.

Фото: wikimedia.org Один из самых интересных вариантов — путешествие в столицу Баварии. Мюнхен — город небольшой и очень живописный. Двух-трёх дней вполне хватит, чтобы посмотреть пинакотеки, знаменитый центр BMW и попробовать местную еду (обратите внимание на выпечку). Не забудьте прогуляться по Английскому парку и заглянуть в музей современного искусства Haus der Kunst. Вечером можно посидеть в местных нетуристических барах и попробовать знаменитое баварское пиво.

Фото: flickr.com Майская Ницца прекрасна — там уже очень тепло, но не жарко. Кроме того, в этом году во Франции довольно поздняя весна — в мае вы застанете ещё цветущие деревья. Туристов в Ницце в это время совсем немного. На юг Франции нужно ехать ради лазурного цвета воды — она действительно особенная. А во время прогулки обязательно сверните с парадной Английской набережной на узкие запутанные улочки старого города — вы окажетесь совсем в другой Ницце, яркой и самобытной.

Фото: pixabay.com Одно из самых экзотичных направлений на майские праздники — поездка в Монголию. Прекрасная возможность оказаться на другой планете спустя несколько часов перелёта. В мае в Монголии ещё прохладно — +16 ºC днём и чуть выше нуля ночью, однако вы едете набираться новых впечатлений, а не нежиться на пляже. Удобно, что россиянам не нужна виза, а цены в стране довольно низкие. В Монголию летят, чтобы увидеть дюны в пустыне Гоби, ярко-голубые озёра, звёздные ночи, вулканы, северных оленей в тайге и, конечно, чтобы заночевать вместе с кочевниками посреди бескрайней степи.

Ираклион, Крит

Фото: wikimedia.org В мае на Крите начинается полноценное лето, но без жары, засухи и северного ветра мельтеми. Пляжный сезон и температура воды зависят от того, какой была зима. Так что, возможно, поплавать не удастся. Однако цены на отели ещё невысокие и туристов не так много. Если хотите путешествовать по острову, проще всего арендовать машину. Но если вы планируете передвигаться своим ходом, целесообразно селиться в восточной части острова, в окрестностях Ираклиона. Отсюда совсем недалеко до минойских дворцов Кносса, Мальи и Феста.

Фото: pixabay.com В это время года Болгария утопает в цветах. Температура воздуха может достигать +25 ºС —купаться в море ещё рано, а вот загорать уже можно. Это хороший вариант для бюджетных и спокойных майских праздников, с неспешными прогулками, дегустацией местных блюд и посещением достопримечательностей. Посмотрите в столице Национальный исторический музей и церковь Св. Недели в Софии , а затем отправляйтесь в соседнюю Варну, где расположен археологический музей и знаменитый парк — в нём есть обсерватория, дельфинарий и аквариум.

Фото: pixabay.com Поздняя весна в Европе порадует вас цветущим майским Брюсселем. К тому же это прекрасный город для активных путешественников — за несколько дней можно объехать и изучить всю Бельгию. Одного дня достаточно для столицы, поэтому потом можно смело отправляться в соседние города: Гент, Антверпен , Брюгге, Льеж Лёвен . Бельгия создана для комфортного отдыха и пеших прогулок. Статьи по теме 5 самых интересных мест в Санкт-Петербурге : выбор блогера Насти Нестеренко 10 направлений для романтического путешествия 12 приложений для путешествий Что делать в Париже: 10 лучших идей

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