Минмособлимущество Подмосковья представит свой проект на конкурсе «Проектный Олимп»

Проект министерства имущественных отношений Московской области по ликвидации унитарных предприятий будет представлен на конкурсе «Проектный Олимп», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Министерство имущественных отношений Московской области поборется за победу в ежегодном конкурсе «Проектный Олимп» аналитического центра при правительстве Российской Федерации с проектом по ликвидации государственных и муниципальных унитарных предприятий Московской области», — говорится в сообщении.

Как отметил министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев , внедрение принципов проектного управления в государственную и экономическую сферы является одним из приоритетов правительства РФ — это один из ключевых инструментов повышения эффективности деятельности госструктур и органов исполнительной власти.

По его словам, конкурс «Проектный Олимп» помогает выявить и распространить лучшие практики, дающие результаты и повышающие эффективность работы госорганов и, как говорят сами организаторы, оценивает не конкретный проект или программу, а систему управления проектами, то есть способность эффективно управлять их реализацией.

«Минмособлимущество принимает участие в конкурсе с проектом по ликвидации государственных и муниципальных унитарных предприятий Московской области в номинации «Лучший проект года». Проект прошел предварительный этап и допущен к отборочному туру, который состоится с 10 по 25 апреля. На нем будут рассмотрены отчеты участников и определены финалисты. Победителей конкурса объявят в начале июля», — уточняется в материале.

Проект реализуется на территории Подмосковья с 2017 года по двум направлениям — сокращение неэффективных ГУП и МУП и изменение системы управления муниципальными предприятиями. Основная задача — обеспечить вывод унитарных предприятий с конкурентных рынков в соответствии со стандартами развития конкуренции, которые утверждены распоряжением правительства РФ.

«В 2017 году Минмособлимущество перевыполнило плановые показатели и сократило 43% ГУП и 26% МУП. В 2018 году работа по проекту продолжается — за 3 месяца сокращено 54 МУП. Темпы ликвидации предприятий в Московской области являются самыми высокими в Российской Федерации », — отметил Аверкиев.

Конкурс «Проектный Олимп» проводится с 2014 года, и его поддерживают аппарат правительства РФ, федеральные министерства и ведомства, государственные компании и отраслевые организации. В нем участвуют федеральные и региональные органы исполнительной власти, подведомственные им учреждения, государственные корпорации, компании с государственным участием и институты развития.