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Минмособлимущества представит проект по ликвидации унитарных предприятий на всероссийском конкурсе
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Минмособлимущества представит проект по ликвидации унитарных предприятий на всероссийском конкурсе 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Министерство имущественных отношений Московской области поборется за победу в ежегодном конкурсе «Проектный Олимп» Аналитического центра при правительстве РФ с проектом по ликвидации государственных и муниципальных унитарных предприятий Московской области, сообщили в пресс‐службе ведомства.
Министр имущественных отношений области Андрей Аверкиев отметил, что внедрение принципов проектного управления в государственную и экономическую сферы является одним из приоритетов правительства РФ. Это один из ключевых инструментов повышения эффективности деятельности госструктур и органов исполнительной власти. Конкурс «Проектный Олимп» помогает выявить и распространить лучшие практики, дающие результаты и повышающие эффективность работы госорганов. Как говорят сами организаторы, оценивает не конкретный проект или программу, а систему управления проектами, то есть способность эффективно управлять их реализацией.
Минмособлимущество принимает участие в конкурсе с проектом по ликвидации ГУП и МУП Московской области в номинации «Лучший проект года». Проект прошел предварительный этап и допущен к отборочному туру, который состоится с 10 по 25 апреля. В рамках будут рассмотрены отчеты участников и определены финалисты. Победителей конкурса объявят в начале июля.
В 2017 году Минмособлимущество перевыполнило плановые показатели и сократило 43% ГУП и 26% МУП. В 2018 году работа по проекту продолжается — за три месяца сокращено 54 МУП. Темпы ликвидации предприятий в Московской области являются самыми высокими в Российской Федерации
— Андрей Аверкиев.
Проект реализуется на территории Подмосковья с 2017 года по двум направлениям — сокращение неэффективных ГУП и МУП и изменение системы управления муниципальными предприятиями. Основная задача — обеспечить вывод унитарных предприятий с конкурентных рынков в соответствии со стандартами развития конкуренции, которые утверждены распоряжением Правительства РФ.
Конкурс проводится с 2014 года, его поддерживают Аппарат правительства Российской Федерации, федеральные министерства и ведомства, государственные компании и отраслевые организации. В конкурсе примут участие федеральные и региональные органы исполнительной власти, подведомственные им учреждения, государственные корпорации, компании с государственным участием и институты развития.
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