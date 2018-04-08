Минмособлимущества представит проект по ликвидации унитарных предприятий на всероссийском конкурсе

Министр имущественных отношений области Андрей Аверкиев отметил, что внедрение принципов проектного управления в государственную и экономическую сферы является одним из приоритетов правительства РФ. Это один из ключевых инструментов повышения эффективности деятельности госструктур и органов исполнительной власти. Конкурс «Проектный Олимп» помогает выявить и распространить лучшие практики, дающие результаты и повышающие эффективность работы госорганов. Как говорят сами организаторы, оценивает не конкретный проект или программу, а систему управления проектами, то есть способность эффективно управлять их реализацией.

Минмособлимущество принимает участие в конкурсе с проектом по ликвидации ГУП и МУП Московской области в номинации «Лучший проект года». Проект прошел предварительный этап и допущен к отборочному туру, который состоится с 10 по 25 апреля. В рамках будут рассмотрены отчеты участников и определены финалисты. Победителей конкурса объявят в начале июля.

В 2017 году Минмособлимущество перевыполнило плановые показатели и сократило 43% ГУП и 26% МУП. В 2018 году работа по проекту продолжается — за три месяца сокращено 54 МУП. Темпы ликвидации предприятий в Московской области являются самыми высокими в Российской Федерации

— Андрей Аверкиев.

Проект реализуется на территории Подмосковья с 2017 года по двум направлениям — сокращение неэффективных ГУП и МУП и изменение системы управления муниципальными предприятиями. Основная задача — обеспечить вывод унитарных предприятий с конкурентных рынков в соответствии со стандартами развития конкуренции, которые утверждены распоряжением Правительства РФ.

Конкурс проводится с 2014 года, его поддерживают Аппарат правительства Российской Федерации, федеральные министерства и ведомства, государственные компании и отраслевые организации. В конкурсе примут участие федеральные и региональные органы исполнительной власти, подведомственные им учреждения, государственные корпорации, компании с государственным участием и институты развития.