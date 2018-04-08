Водолазы ищут утонувшего у Трещихи рыбака

Саратовской области пропал мужчина. Он отправился на рыбалку и не вернулся. И водолазы сейчас ведут поиски его тела. Есть информация, что он утонул в районе Трещихи.

Как сообщили в областной службы спасения, несчастный случай произошел на расстоянии 70 метров от берега.

По предварительным данным, 64-летний рыбак был любителем подледной рыбалки, и вышел на тонкий лед, в результате провалился в ледяную воду. Выбраться сам он не смог.

И сейчас сотрудники спасательной службы работают на месте ЧП. Идут поиски тела погибшего мужчина.