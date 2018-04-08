Ещё
Водолазы ищут утонувшего у Трещихи рыбака
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водолазы ищут утонувшего у Трещихи рыбака 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
В Саратовской области пропал мужчина. Он отправился на рыбалку и не вернулся. И водолазы сейчас ведут поиски его тела. Есть информация, что он утонул в районе Трещихи.
Как сообщили в областной службы спасения, несчастный случай произошел на расстоянии 70 метров от берега.
По предварительным данным, 64-летний рыбак был любителем подледной рыбалки, и вышел на тонкий лед, в результате провалился в ледяную воду. Выбраться сам он не смог.
И сейчас сотрудники спасательной службы работают на месте ЧП. Идут поиски тела погибшего мужчина.
АиФ: последние новости
Николай Панков: Меня откровения охранника Березовского привели в шок В Энгельсском районе Саратовской области ввели режим ЧС «Ростелеком» информирует о замене телефонных номеров в Балашове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей488
Сын Яковлевой попал в психушку109
Порошенко обрадовал украинцев129
Минобороны России выступило с заявлением74
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей506
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение