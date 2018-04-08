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Митрополит Исидор провел пасхальную божественную литургию
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Митрополит Исидор провел пасхальную божественную литургию 

Новая Кубань 58 минут назад
Краснодар. 8 апреля — Новая Кубань. Накануне празднования Пасхи в Краснодар специальным рейсом из Иерусалима доставили благодатный огонь. Представители всех епархий Кубанской Митрополии зажгли от него лампады, чтобы провести богослужения во всех кубанских храмах.
В Свято-Екатерининском кафедральном соборе пасхальную службу проводил Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.
В пасхальном богослужени приняли участие сотни горожан, заместители губернатора Краснодарского края Николай Долуда и Алексей Копайгородский, представители ЗСК, казаки и сам глава региона Вениамин Кондратьев с супругой.
— Святая Пасха вдохновляет нас на добрые дела и благие устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих ценностей, как забота о ближнем, милосердие, сострадание и веротерпимость, — такую речь происнес Кондратьев, пожелав кубанцам здоровья, добра, мира и благополучия.
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