Консерваторы в ХДС/ХСС потребовали от Меркель отказаться от своей политики

Критики канцлера ФРГ Ангелы Меркель из блока ХДС/ХСС, которые объединились в «Союз за ценности», призвали главу правительства Германии и христианские партии отказаться от центристской политики и перейти к более консервативному курсу.

На встрече в субботу члены объединения «Союз за ценности», которое возникло внутри блока, приняли «Консервативный манифест», в котором высказались за отказ от нынешней центристской политики, проводимой канцлером. Они высказались за быструю и последовательную высылку нелегальных мигрантов и за отмену двойного гражданства, сообщает Deutsche Welle

«Супружество и семья являются для нас важнейшими основами нашего общества. При этом мы считаем модель «отец, мать, дети» одним из базовых устоев общественного порядка», — подчеркивается в манифесте.

В то же время делегаты не смогли прийти к единому мнению по вопросу восстановления в стране воинской повинности.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан , который также считается представителем консервативного крыла в ХДС, направил участникам встречи приветственное послание, заявив, что нужно «приверженность мудрому либеральному консерватизму» позволит сделать партию «Альтернатива для Германии» ненужной.

В середине марта Меркель была в четвертый раз избрана на пост канцлера Германии. Перед этим лидеры блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор, который лег в основу работы нового правительства ФРГ.